E trishtë! Ndërron jetë 15-vjeçari i shpëtuar nga efektivi Mustaj

Fier, 11 gusht 2025 – Ka ndërruar jetë në spitalin e Traumës 15-vjeçari që u aksidentua disa ditë më parë në zonën e njohur si “Qafa e Koshovicës”. Pavarësisht përpjekjeve të jashtëzakonshme për ta shpëtuar, i mituri nuk mundi t’i mbijetojë plagëve të rënda të marra në aksident.
Ngjarja ndodhi mbrëmjen e së premtes, rreth orës 20:00, kur një automjet me katër persona humbi kontrollin dhe u përmbys në anë të rrugës. Situata u përkeqësua kur nga makina e dëmtuar filloi të dalë tym i dendur, duke shtuar rrezikun për shpërthim.
Falë ndërhyrjes heroike të efektivit të Policisë, Klajdi Mustaj, 26 vjeç, i cili nuk hezitoi të hynte në automjetin e rrezikshëm për të nxjerrë të plagosurit, katër pasagjerët u shpëtuan në ato momente kritike.
Vdekja e të miturit ka shkaktuar dhimbje të thellë në komunitet dhe ka rikthyer vëmendjen te rreziku në akset rrugore si dhe nevoja për më shumë siguri në transport. Efektivi Mustaj është vlerësuar nga qytetarët dhe kolegët për guximin dhe profesionalizmin e treguar në një moment vendimtar.
Hetimet mbi shkaqet e aksidentit vijojnë.
