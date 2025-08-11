Parqet kombëtare – si pjesë e rëndësishme e ekosistemeve jetësore

Ministria e Burimeve Natyrore njoftoi të hënën se Kina ka përfunduar regjistrimin e të drejtave të pronësisë për pesë parqet e para kombëtare, një hap kyç në avancimin e ruajtjes ekologjike.
Pesë parqet kombëtare, përkatësisht Parku Kombëtar Sanjiangyuan, Parku Kombëtar i Pandave Gjigante, Parku Kombëtar i Tigrit dhe Leopardit të Kinës Verilindore, Parku Kombëtar i Pyllit Tropikal të Shiut Hainan dhe Parku Kombëtar Wuyishan, tani kanë pronësinë e tyre mbi asete të ndryshme të burimeve natyrore, të përcaktuara zyrtarisht dhe të deklaruara përmes regjistrimit statutor.
Ky regjistrim përcakton fushëveprimin e autoritetit për nivele të ndryshme të qeverisjes, sqaron pronësinë, mbikëqyrjen dhe përgjegjësitë për burimet natyrore, si dhe forcon menaxhimin e të drejtave të pronësisë në parqet kombëtare.
Parqet kombëtare përmbajnë pjesët më jetësore të ekosistemeve natyrore të Kinës — të shënuara nga peizazhe unike, trashëgimi natyrore e jashtëzakonshme dhe biodiversitet i pakrahasueshëm.
Këto pesë parqe, të themeluara në vitin 2021 si grupi i parë i parqeve kombëtare të Kinës, shtrihen në një sipërfaqe të mbrojtur tokësore prej 230.000 km katrorë dhe janë shtëpia e gati 30% të specieve kryesore të jetës së egër tokësore të vendit.
