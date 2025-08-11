Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Zjarret në Delvinë, pëson djegie komandanti i zjarrfikëses, përfundon në spital
Transmetuar më 11-08-2025, 15:48

DELVINË- Komandati i Shërbimit të Zjarrfikëses Delvinë ka marrë plagë djegieje, teksa ishte pjesë e operacionit për shuarjen e flakëve në fshatin Blerimas. Bëhet me dije se komandanti ka marrë djegie në dorë dhe këmbë.

Menjëherë pas djegieve është transportuar në spitalin e Delvinës, ku ka marrë ndihmën e parë, nga ku është transportuar mandej në spitalin e Sarandës për mjekim më të specializuar.

