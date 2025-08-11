Deputeti socialist, Erion Braçe, ka denoncuar një krim mjedisor në zonën e Selitës në kryeqytet.
Ai ka publikuar një video nga qendra shëndetësore, pranë së cilës ndodhen koshat e mbeturinave. Braçe propozon të shikohen kamerat e të gjobitet individi i papërgjegjshëm.
“Në këtë qytet, po nuk u çmende, është fat! Në mes të Selitës, papërgjegjshmëri e bashkisë që instiston të mbajë koshat e plehrave në derë të qendrës shëndetësore, postës e kopshtit 4. Papërgjegjshmëri e njerëzve që vijnë e hedhin mbetjet inerte të punimeve në shtëpitë e tyre këtu! Në këtë qytet është e kotë të shqetësohesh, angazhohesh, flasësh, sepse gjithkush me shumë pushtet për të vendosur koshat, më pak pushtet për të hedhur mbetjet e veta, nuk dëgjon”,– shprehet Braçe.
