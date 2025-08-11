Aksindet i rëndë në aksin Mamurras-Thumanë! Dy të rinj te Trauma

Një aksident i rëndë është regjistruar pak minuta më parë në aksin e vjetër Mamurras–Thumanë.
Mësohet se në aksident janë përfshirë dy automjete, një prej tyre me drejtues shtetas ukrainas. Nga përplasja e fortë, dy të rinj kanë mbetur të plagosur rëndë dhe janë transportuar me urgjencë drejt Spitalit të Traumës në Tiranë.
Ndërkohë, një grua që udhëtonte me shtetasin e huaj ka pësuar lëndime të lehta dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Në vendngjarje ndodhet grupi hetimor, i cili po punon për të zbardhur rrethanat dhe shkaqet e aksidentit.
