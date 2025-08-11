Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Arrestohet i riu që shpërndante lëndë narkotike në Elbasan
Transmetuar më 11-08-2025, 13:16

Elbasan – Një tjetër rast i shpërndarjes së lëndëve narkotike në qytet është goditur nga strukturat e Policisë. Shtetasi F. M., 31 vjeç, banues në Elbasan, është arrestuar në flagrancë nga specialistët e Seksionit për Hetimin e Narkotikëve, pas administrimit të informacioneve operative.

Gjatë kontrollit fizik të ushtruar mbi të dyshuarin, shërbimet e Policisë i gjetën një sasi lënde të dyshuar narkotike e llojit cannabis sativa, e ndarë në doza dhe e gatshme për shitje në lagje të ndryshme të qytetit.

Lënda narkotike u sekuestrua në cilësinë e provës materiale, ndërkohë që ndaj shtetasit të arrestuar janë ngritur akuza për veprimtari të paligjshme në fushën e narkotikëve.

Materialet procedurale janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, për vijimin e veprimeve të mëtejshme ligjore.

