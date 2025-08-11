Divjakë – I moshuari humb jetën teksa notonte në det

Divjakë – Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mesditën e sotme në plazhin e Divjakës, ku një shtetas 70-vjeçar ka humbur jetën gjatë notit. Viktima është identifikuar si V. Th., banues në Lushnjë.
Sipas informacionit paraprak, ngjarja ka ndodhur rreth orës 11:30, kur shtetasi po notonte dhe papritur ka humbur ndjenjat. Megjithë përpjekjet për ndihmë, ai ndërroi jetë në vend.
Grupi hetimor dhe eksperti mjekoligjor ndodhen në vendngjarje dhe po punojnë për përcaktimin e plotë të shkakut të vdekjes. Dyshimet paraprake flasin për një arrest kardiak si shkak i mundshëm i ndarjes nga jeta.
Hetimet vijojnë për sqarimin e rrethanave të plota të rastit.
