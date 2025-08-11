Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Divjakë – I moshuari humb jetën teksa notonte në det
Transmetuar më 11-08-2025, 13:03

Divjakë – Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mesditën e sotme në plazhin e Divjakës, ku një shtetas 70-vjeçar ka humbur jetën gjatë notit. Viktima është identifikuar si V. Th., banues në Lushnjë.

Sipas informacionit paraprak, ngjarja ka ndodhur rreth orës 11:30, kur shtetasi po notonte dhe papritur ka humbur ndjenjat. Megjithë përpjekjet për ndihmë, ai ndërroi jetë në vend.

Grupi hetimor dhe eksperti mjekoligjor ndodhen në vendngjarje dhe po punojnë për përcaktimin e plotë të shkakut të vdekjes. Dyshimet paraprake flasin për një arrest kardiak si shkak i mundshëm i ndarjes nga jeta.

Hetimet vijojnë për sqarimin e rrethanave të plota të rastit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...