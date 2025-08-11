E rëndë! Qëllon me thikë bashkëshorten e tij, arrestohet

KUÇOVË- Një 59-vjeçar është arrestuar në flagrancë në Kuçovë pasi ka plagosur me thikë bashkëshorten e tij. Kjo e fundit ndodhet nën kujdësin e mjekëve dhe jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e shkaqeve të ngjarjes.
"Shërbimet e Komisariatit të Policisë Kuçovë arrestuan në flagrancë shtetasin Ll. N., 59 vjeç, banues në Kuçovë, pasi dyshohet se ka dëmtuar me mjet prerës (thikë), bashkëshorten e tij, e cila është në kujdesin e mjekëve dhe jashtë rrezikut për jetën.", thuhet në njoftimin e policisë.
