Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Rama poston pamjet e filmuara me dron të një piromani: Zjarrvënien do të duhet ta barazojmë me vrasjen në Kodin Penal
Transmetuar më 11-08-2025, 12:11

TIRANË- Kryeministri Edi Rama ka ndarë në rrjetet sociale nëj video të filmuar me dron që tregon një person duke ndezur zjarr në mal.

Rama shkruan se të ndezësh një zjarr me qëllim, nuk është vetëm krim, por është tradhti ndaj tokës dhe të ardhmes së fëmijëve.

Më tej ai shprehet se në një kohë të vështirë nga ngrohja globale dhe zjarret ne Mesdhe, zjarrvënien do të duhet ta barazohet me vrasjen në Kodin Penal.

POSTIMI I RAMËS:

Të ndezësh një zjarr me qëllim, nuk është vetëm krim, por është tradhti ndaj tokës sonë dhe të ardhmes së fëmijëve tanë

Ja dhe pamjet e një zjarrvënieje të qëllimshme të evidentuar sot nga dronët e Forcës Ajrore.

Policia e Shtetit është në terren për të çuar përpara drejtësisë këdo që luan me flakët mbi pasurinë e përbashkët

Ndërkohë, në këtë kohë të vështirë ngrohjeje globale dhe flakësh që po sfidojnë të gjitha shtetet e Mesdheut sidomos, zjarrvënien do të duhet ta barazojmë me vrasjen në Kodin Penal

*Këto janë pamjet e dronit Bajraktar ku dyshohet për zjarrvënie të qëllimshme:

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...