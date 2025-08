Adon Jashari firmos për Milanin deri në 2030, do të mbajë numrin 30!

Mesfushori shqiptaro-zviceran ka shkruar gjithçka në bardh e zi dhe do të marrë pjesë në seancën e tij të parë stërvitore me kuqezinjtë të enjten.

ITALI – Më në fund është zyrtare: Ardon Jashari është lojtar i ri i AC Milanit.

"AC Milan njofton blerjen e përhershme të Ardon Jasharit nga Club Brugge", thuhet në një deklaratë nga kuqezinjtë. "Mesfushori zviceran, me origjinë shqiptare, ka nënshkruar një kontratë me kuqezinjtë deri më 30 qershor 2030.

I lindur në Cham (Zvicër) më 30 korrik 2002, Ardon erdhi nga akademia e të rinjve në FC Luzern, ku bëri debutimin e tij me ekipin e parë në korrik 2020, duke bërë 102 paraqitje dhe duke shënuar nëntë gola.

Në verën e vitit 2024, ai u transferua në Club Brugge, ku bëri 52 ndeshje dhe katër gola, duke fituar Kupën e Belgjikës. Jashari ka katër ndeshje për ekipin kombëtar të Zvicrës, ku bëri debutimin e tij në shtator 2022. Ardon Jashari do të veshë fanelën me numrin 30 te kuqezinjtë."

Dita e parë e Jasharit në Milano përfundon kështu me njoftimin. Pasi mbërriti në Linate të martën në mbrëmje, mesfushori shqiptaro-zviceran shkoi në klinikën "La Madonnina" herët në mëngjes për t’iu nënshtruar vizitave të zakonshme mjekësore. Më pas ai iu nënshtrua një testi fizik në Centro Ambrosiano dhe nënshkroi kontratën e tij në Casa Milan.

Megjithatë, për shkak të kufizimeve kohore, Jashari nuk do t’i bashkohet shokëve të tij të rinj të ekipit në Milanello deri të enjten, ku do të marrë pjesë në seancën e tij të parë stërvitore të kuqezinjve nën drejtimin e trajnerit Allegri.

Marrëveshja më në fund u realizua të martën, kur Milani dhe Club Brugge arritën një marrëveshje: klubi belg do të marrë 34 milionë euro menjëherë, plus 4.5 milionë euro në bonuse. Jashari do të marrë 2.5 milionë euro plus bonuse për sezon.

Marrëveshja që përfshin mesfushorin po duket të jetë një transferim rekord: asnjë klub belg nuk ka fituar ndonjëherë kaq shumë.

Përshëndetje me video nga Bruges: