Kaos në portin e Durrësit/ Fluks i madh në ikje, qytetarja: Janë 10 sportele, asnjë nuk punon!

Në portin e Durrësit është vënë re një fluks i madh udhëtarësh që prisnin të niseshin për në Zvicër, pasi ka pasur vonesa të shumta për shkak të orareve të nisjes së tragetev.

Një qytetare shprehet e revoltuar, pasi janë 10 sportele, por asnjëri nga ata nuk punon dhe shoferët u kanë thënë se mundë të presin deri në orën tre të mëngjesit.

Qytetarja e cila po pret në port me orë të tëra ka theksuar edhe çmimet e larta në vendin tonë, duke thënë se në Shqipëri çmimet janë tre herë më të larta se në Zvicër.

Ajo thekson se shteti duhet të vëri dorë në këtë vend dhe mos ti mendojë shqiptarët me pasaporta të huaja si tursitë.

Ndër të tjera qytetarja shprehet se e do kryeministrin Edi Rama si një shtetas shqiptarë, por kurrë një kryeministër për vendin tonë.

"Vij me qef dhe iki me nerva. Janë 10 sportele dhe asnjeri nuk punon akoma. Shoferët na kanë thënë deri në 3 të mëngjesit. Janë 4 tragete që presin. Kam blerë ushqime në Zvicër tre herë më lirë se në Shqipëri dhe kam marrë me vete. Është grabije me sy hapur, shteti duhet të vëri dorë në çmime, është ekstreme, nuk e kam parë kurrë Shqipërinë si sot. Me turisat e huaj mos të mburret se jemi ne që vijimë këtu. Ai na ze turista edhe neve që jemi me poashaporta te huaja, nuk jam turiste jam vendalije. Une e dua shume se është shqiptarë, por si kryeministër nuk e dua", shprehet qytetarja.