Aksidenti tragjik në Levan, policia, një drejtues humbi jetën, 5 në spital

Levan, 6 gusht 2025 – Një aksident i rëndë rrugor ka ndodhur në zonën e Levanit, ku janë përplasur dy automjete, duke shkaktuar vdekjen e një personi dhe plagosjen e disa të tjerëve.

Ngjarja ndodhi në orët e fundit, ndërsa ekipet e emergjencës dhe Policia kanë shkuar menjëherë në vendngjarje për të ofruar ndihmën e parë dhe për të nisur hetimet për shkaqet e aksidentit.

Të plagosurit janë dërguar në spital për trajtim mjekësor, ndërsa policia vijon punën për të sqaruar rrethanat dhe përgjegjësitë e aksidentit.

Fier/Informacion paraprak

Rreth orës 11:00, në vendin e quajtur “Rotondo e Levanit”, automjeti me drejtues shtetasin I. P., është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin L. B., 51 vjeç.

Si pasojë e përplasjes ka humbur jetën shtetasi L. B. dhe kanë shkuar në spital për të marrë mjekim shtetasi I. P. dhe katër pasagjerë.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave dhe shkakut të aksidentit.