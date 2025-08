Një shkretëtirë me rrënoja, pluhur dhe varre, ja si duket Gaza nga qielli. Video

Fluturimi ofroi jo vetëm një mundësi për të parë tre ton ndihma, larg të qenit të mjaftueshme, të hedhura mbi rripin e goditur nga uria, por edhe një mundësi të rrallë për të vëzhguar, megjithëse nga lart, një territor që është izoluar kryesisht nga media ndërkombëtare që nga 7 tetori dhe ofensiva pasuese e nisur nga Izraeli.

Pas sulmeve të udhëhequra nga Hamasi, Izraeli ndaloi gazetarët e huaj të hynin në Gaza, një veprim i paprecedentë në historinë e konfliktit modern, duke shënuar një nga momentet e rralla kur gazetarëve u është mohuar qasja në një zonë aktive lufte.

Edhe nga një lartësi prej rreth 600 metrash, ishte e mundur të shiheshin vendet që shënojnë disa nga kapitujt më shkatërrues të konfliktit, një peizazh me plagët e sulmeve të tij më vdekjeprurëse. Këto janë vendet e bombardimeve dhe rrethimeve që janë dokumentuar me guxim nga gazetarët palestinezë, shpesh me koston e jetës së tyre. Më shumë se 230 gazetarë palestinezë shtrihen të varrosur poshtë tyre në varreza të gërmuara me nxitim.

Nga qielli, është e habitshme sa e vogël është Gaza, një copë toke që është bërë skena e njërit prej konflikteve më të përgjakshme në botë. Territori është më shumë se katër herë më i vogël se Londra. Në këtë cep të vogël të Lindjes së Mesme, më shumë se 60,000 njerëz vlerësohet të jenë vrarë në sulmet izraelite. Sipas autoriteteve shëndetësore, qindra të tjerë mbeten të varrosur nën rrënoja.