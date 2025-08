Tragjedi në qendrën stërvitore të Portos! Mdërron jetë ish-kapiteni legjendar dhe drejtori sportiv, Jorge Costa

PORTUGALI – Një tragjedi ka tronditur futbollin portugez dhe atë botëror. Jorge Costa, legjenda dhe drejtori sportiv aktual i FC Portos, vdiq sot në moshën 53-vjeçare.

Ish-kapiteni i ‘Dragons’ nuk mundi t’i kapërcente ndërlikimet serioze në zemër pas një arresti kardiopulmonar që e goditi vonë këtë mëngjes, ndërsa ishte në qendrën stërvitore Olival.

Lajmi, i cili u përhap me shpejtësi në të gjithë botën, ka zhytur të gjithë komunitetin e Portos dhe tifozët e tij në një gjendje të thellë shoku dhe zie.

Sipas raportimeve të shtypit portugez, tragjedia ndodhi brenda pak çastesh. Jorge Costa sapo kishte dhënë një intervistë për SportTV, duke kërkuar të fliste brenda për shkak të nxehtësisë së madhe.

Pak më pas, rreth orës 12:30, ai u ndje keq dhe humbi ndjenjat. Stafi mjekësor i klubit, përfshirë Dr. Nélson Puga, ofroi ndihmën e parë, duke përdorur një defibrilator ndërsa prisnin mbërritjen e ndihmës së shpejtë.

Ai u dërgua me urgjencë në Spitalin São João në Porto në gjendje kritike dhe u shtrua në kujdes intensiv, ku fatkeqësisht ndërroi jetë në orët e para të pasdites.

Bota e futbollit vajton një luftëtar të vërtetë, një mbrojtës të fortë si shkëmbi dhe një udhëheqës karizmatik me nofkën "O Bicho" (Bisha). Karriera e tij është e lidhur pazgjidhshmërisht me suksesin e Portos, një klub me të cilin ai fitoi gjithçka, përfshirë Ligën historike të Kampionëve 2004 nën drejtimin e José Mourinhos.

Në vitin 2022, Jorge Costa pësoi një atak në zemër, nga i cili u shërua pas një kateterizimi. Këtë herë, për fat të keq, ai ndërroi jetë, duke lënë një boshllëk të pazëvendësueshëm në zemrat e të gjithë tifozëve.