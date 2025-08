Anijet përfshihen nga flakët gjatë hedhjes së fishekzjarreve në Japoni, punëtorët hidhen në det për të shpëtuar (VIDEO)

JAPONI- Paniku mbretëroi në Yokohama të Japonisë, të hënën në mbrëmje, kur dy anije që përdoreshin për të hedhur fishekzjarrë në një festival veror u përfshinë nga flakët. Konkretisht, zjarri shpërtheu në dy nga tetë anijet gjatë shfaqjes së fishekzjarrëve dhe eventi u ndërpre menjëherë.

Sipas Autoritetit Portual të Yokohama-s, pesë punëtorë në njërën nga barkat u hodhën në det për t’i shpëtuar flakëve dhe u nxorrën nga uji pak kohë më vonë. Njëri prej tyre u dërgua në spital me lëndime të lehta.

Organizatorët e festivalit veror thanë se kishte një problem me fishekzjarrët në barka dhe policia dhe autoriteti portual po hetojnë shkakun e incidentit.

Festivali ishte planifikuar të hidhte rreth 20,000 fishekzjarrë gjatë 25 minutave. Megjithatë, vetëm 20 minuta pas fillimit të shfaqjes, muzika u ndal dhe pjesëmarrësit u informuan se eventi ishte anuluar për arsye sigurie.

#WATCH: Two barges loaded with fireworks for a summer festival display near Tokyo caught ablaze, forcing five workers to jump into the sea, officials said.https://t.co/xlMk73VpCu pic.twitter.com/BDTDW6nrYd

— Arab News Japan (@ArabNewsjp) August 5, 2025