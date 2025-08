Situata në kufirin Kamboxhia–Tajlandë po stabilizohet, Kina merr pjesë në përpjekjet për armëpushim të qëndrueshëm

Në kufirin midis Kamboxhias dhe Tajlandës situata e ditëve të fundit është më e qetë

Në Malajzi, mediat raportojnë se nga dje 4 gusht po zhvillohet mbledhja e Komitetit të Përbashkët të Kufirit midis Kamboxhias dhe Tajlandës (GBC), mbledhue që vijon deri të enjten 7 gusht.

Në këtë event Kina është ftuar të marrë pjesë në mbledhjen e posaçme që do të mbahet më 7 gusht. Lidhur me këtë çështje, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Kinës, Guo Jiakun, tha të martën se, që nga takimi jozyrtar trepalësh Kinë–Kamboxhia–Tajlandë i mbajtur me sukses më 30 korrik, nuk ka pasur më konflikt të armatosur në kufirin mes Kamboxhias e Tajlandës dhe situata në terren po përmirësohet gradualisht. Marrëveshja e armëpushimit po zbatohet hap pas hapi.

Me ndërmjetësimin aktiv të Malajzisë, si vend kryesues i radhës e ASEAN-it, të dyja palët kanë zhvilluar komunikim në nivele e kanale të ndryshme për hartimin e një plani të detajuar për mekanizmin e mbikëqyrjes së armëpushimit, gjë që pritet të ndihmojë në arritjen e një armëpushimi efektiv e të qëndrueshëm.

Në përputhje me vullnetin e Kamboxhias dhe Tajlandës, pala kineze ka mbajtur një komunikim të ngushtë në mënyrë aktive me të dy palët, si edhe me vende të tjera të rajonit, për të konsoliduar situatën e armëpushimit, për të nxitur dialogun dhe për të ndihmuar në stabilizimin e gjendjes dhe zbutjen e tensioneve u shpreh zëdhënësi.