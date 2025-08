Aksident në aksin Fier–Levan, automjeti përplaset me shtyllë elektrike – Një i plagosur, dëmtohet rrjeti elektrik

Fier, 4 gusht 2025 – Një aksident rrugor është regjistruar pak minuta më parë në aksin Fier–Levan, pranë të ashtuquajturës “Kthesa e Zhupanit”, një segment i njohur për qarkullim të dendur gjatë sezonit veror.

Sipas të dhënave paraprake, një automjet ka humbur kontrollin e drejtimit dhe është përplasur me një shtyllë elektrike anës rrugës. Si pasojë e përplasjes, është plagosur drejtuesi i mjetit, i cili është transportuar me urgjencë në Spitalin Rajonal të Fierit. Burime nga spitali bëjnë me dije se ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën dhe është nën kujdesin e mjekëve.

Përplasja ka shkaktuar dëme të konsiderueshme në rrjetin elektrik, duke rrëzuar kabujt e tensionit të lartë në rrugë, çka ka penguar përkohësisht qarkullimin e automjeteve në këtë segment të ngarkuar.

Në vendngjarje ndodhen forcat e Policisë Rrugore dhe grupi hetimor, të cilët po punojnë për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit. Njëkohësisht, punonjës të OSHEE janë angazhuar për të riparuar defektin në rrjet dhe për të rikthyer qarkullimin normal të energjisë dhe trafikut.

Hetimet vijojnë.