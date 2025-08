Mbytet varka me 150 emigrantë, 54 viktima dhe shumë të zhdukur

Të paktën 54 emigrantë kanë humbur jetën kur një varkë që transportonte rreth 150 persona u fundos në brigjet e Jemenit për shkak të motit të keq të dielën, ndërsa dhjetëra të tjerë ende nuk janë gjetur, thanë zyrtarët e shëndetësisë.

Varka u përmbys në afërsi të distriktit Ahwar në provincën jugore Abyan të Jemenit në Detin Arabik, thanë burime sigurie.

Abdul Qadir Bajameel, një zyrtar shëndetësor provincial, tha se 10 nga rreth 150 personat në bord u shpëtuan – nëntë etiopianë dhe një jemenas – por dhjetëra mbetën të zhdukur. Dy mjekë thanë se ekipet e shpëtimit ende po kërkonin të mbijetuar.

Organizata Ndërkombëtare për Migracionin thotë se Jemeni vazhdon të përjetojë një rritje të konsiderueshme të fluksit të migrantëve të parregullt që vijnë nga Afrika.

Migrantët kalojnë ngushticën Bab al-Mandab që ndan Xhibutin dhe Eritrean nga Jemeni çdo vit me varka të dobëta me shpresën për të arritur në Arabinë Saudite dhe vendet e tjera të Gjirit me shpresën për të gjetur punë.

IOM e përshkruan rrugën nga Briri i Afrikës në Jemen si "një nga rrugët më të ngarkuara dhe më të rrezikshme të migrimit të përzier në botë". Thuhet se është regjistruar mbërritja e më shumë se 60,000 migrantëve në Jemen vitin e kaluar.