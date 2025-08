Horoskopi i Paolo Fox për të hënën, 4 gusht 2025. Pasqyra zodiakale për të gjitha shenjat

E hëna e 4 gushtit nis javën me ndikime të forta astrale. Paolo Fox sjell si çdo ditë këshillat për dashurinë, punën dhe shëndetin, për të të udhëhequr në çdo hap. Ja çfarë parashikohet për secilën shenjë:

Dashi

Hëna në shenjën e Luanit rrit guximin dhe të jep energji për veprim. Kjo ditë sjell zgjedhje të shpejta, ndoshta të nxituara, por me intuitë të mirë. Në dashuri, ndjekja e ndjenjave të çon drejt surprizave: nëse je beqar, mund të njohësh dikë në një vend të papritur; në çift, një gjest i vogël ndihmon për të rikthyer afërsinë. Në punë, Marsi në shenjë të bën të vendosur, por ke tendencën të bësh gjithçka vetë; shmang konfliktet me kolegët ose eprorët. Shëndeti është i mirë, por ki kujdes me presionin e gjakut dhe përpiqu të flesh mjaftueshëm. Është një ditë për të mbjellë fara për të ardhmen, pa nxituar për rezultate të menjëhershme.

Demi

Hëna në pozicion të pafavorshëm mund të sjellë pak pasiguri, por edhe zbulesa të brendshme. Në dashuri ke nevojë për siguri: në çift, një bisedë e sinqertë pas një darke intime mund të afrojë më shumë. Nëse je beqar, dikush nga e kaluara mund të rikthehet në mendime. Në punë ke energji, por disa vendime duhen marrë me kujdes; mos kërko të imponohesh, edhe kur mendon se ke të drejtë. Shëndeti është në rregull, por të nevojitet më shumë pushim. Ndjek ëndrrat dhe sinjalet e padukshme: ajo që sot të duket e paqartë, nesër mund të bëhet shumë më e kuptueshme.

Binjakët

Merkuri në pozicion të favorshëm të jep aftësi për të komunikuar mirë dhe për të menduar qartë. Në dashuri priten zhvillime pozitive: një mesazh mund të të emocionojë nëse je vetëm, ndërsa çiftet ndajnë entuziazëm, ndoshta për një udhëtim apo një projekt të përbashkët. Në punë vijnë lajme të mira: kontaktet e reja dhe idetë krijuese hapin rrugë të reja. Kujdes mos shpërqendrohesh nga shumë angazhime; përqendrohu te gjërat që kanë rëndësi. Është një ditë për dialog dhe ide të reja që lindin papritur. Mos nënvlerëso sinjalet: edhe një fjali e thënë rastësisht mund të ketë domethënie për ty.

Gaforrja

Hëna në pozicion miqësor të forcon dëshirën për lidhje emocionale dhe dashuri. Dita është e mirë për çështjet e zemrës: në çift, je më i përkushtuar dhe i gatshëm për të kapërcyer problemet; nëse je beqar, mund të njohësh dikë me të cilin ndan ndjesi të thella. Në punë, kërkon siguri: projektet e reja kanë nevojë për konfirmime, por mos u zhgënje nëse nuk vijnë menjëherë. Saturni ndihmon për qëndrueshmëri në afatgjatë. Shëndeti përmirësohet nëse ndjek një rutinë të qetë dhe ushqehesh mirë. Merr kohë për të reflektuar mbi dëshirat e tua të vërteta: përgjigjet që kërkon ndodhen brenda teje.

Luani

Hëna në shenjën tënde ndez forcën tënde të brendshme. Kjo është një ditë që duhet jetuar me intensitet. Në dashuri, je magnetik: nëse je vetëm, dikush mund të joshet nga karizma jote; në çift, rikthehet pasioni, por duhet më shumë mirëkuptim dhe bujari. Në punë, ke ndikim tek të tjerët, por je edhe i paduruar: shmang përplasjet me ata që nuk ndajnë të njëjtat ide. Shëndeti është i mirë, por mund të ndjesh lodhje emocionale. Gjej kohë për të dëgjuar veten. Është dita jote për të shkëlqyer, por me maturi. Forca e vërtetë është edhe të dish kur të ndalesh dhe të vëzhgosh.

Virgjëresha

Merkuri në pozicion të favorshëm të ndihmon të mendosh me kthjelltësi dhe të bësh plane të qarta. Kjo ditë të fton të vësh rregull në jetën tënde, qoftë në ndjenja apo në ambiente. Në dashuri, ka nevojë për qartësi: nëse ka pasiguri në një raport, është koha për një bisedë të hapur. Beqarët mund të takojnë dikë në ambientin e punës ose përditshmëri. Në punë je i saktë dhe kërkues, por mos e tepro me vetëkritikën. Shëndeti përmirësohet nëse lejon vetes pak më shumë pushim. Mos harro që edhe logjika ka nevojë për emocione. Sot është dita për të përfituar nga ato që ke ndërtuar, por pa humbur thelbin e asaj që vërtet ka rëndësi.

Peshorja

Kjo ditë të dhuron një ndjenjë ekuilibri, por vetëm nëse vendos veten në qendër. Në dashuri, yjet flasin për harmoni të rikthyer: në çift, dialogu dhe ëmbëlsia janë çelësat për një marrëdhënie të qetë. Beqarët janë më tërheqës se zakonisht dhe mund të tërheqin vëmendje të papritura. Në punë, gjithçka lëviz ngadalë por me drejtim të qartë: nuk duhet të nxitohesh. Një propozim mund të vijë së shpejti. Shëndeti është në përmirësim, por shmang mendimet negative. Një gjest i vogël për veten – një kujdes estetik apo një përkëdhelje simbolike – mund të përmirësojë humorin. Kjo është një ditë për të balancuar mendjen dhe zemrën, duke gjetur masën e duhur mes detyrës dhe kënaqësisë.

Akrepi

Kjo është një ditë me ngarkesë emocionale dhe thellësi, ashtu siç je ti. Paolo Fox të këshillon të ndjekësh ndjenjat, pa frikë. Në dashuri je intensiv, ndoshta pak i tepërt: ruaj ekuilibrin, që të mos lindin tensione nga dëshira për kontroll. Beqarët mund të përjetojnë tërheqje shumë të forta. Në punë është momenti për të zbatuar një strategji: një ide mund të kthehet në projekt konkret. Shëndeti është i mirë, por duhet të lirosh tensionet e mbledhura. Hëna është në një pozicion që të shtyn të përballesh me të vërtetat që ke shmangur. Zgjidh heshtjen në vend të konfliktit: përgjigjet ndodhen më shumë brenda teje sesa jashtë.

Shigjetari

Hëna në pozicion të favorshëm të rikthen buzëqeshjen dhe dëshirën për aventura. Në dashuri ndihesh i gjallë: çiftet mund të organizojnë një aktivitet të veçantë, ndërsa beqarët mund të krijojnë lidhje me dikë ndryshe ose nga një vend tjetër. Në punë, ka ide fituese: një çështje që ishte pezull mund të zgjidhet më në fund. Natyra jote e lirë ndihet më e pranuar. Shëndeti është në rritje, por mos harro të mbash ekuilibër mes trupit dhe mendjes. Paolo Fox të fton të besosh në ëndrrat e tua, edhe kur duken të pamundura. Sot është dita për të rrezikuar dhe për të lënë pas pasiguritë e së shkuarës.

Bricjapi

Saturni të udhëheq me qartësi dhe disiplinë. Kjo ditë kërkon durim dhe vizion. Në dashuri, dëshira për siguri mund të të bëjë të tërhiqesh, por tani është koha për të treguar ndjeshmërinë. Në çift ka nevojë për afërsi të vërtetë, ndërsa beqarëve u duhet kohë për të kuptuar ndjenjat. Në punë je i përqendruar dhe me këmbë në tokë, por disa situata kërkojnë më shumë fleksibilitet. Një mundësi mund të vijë në mënyrë të papritur. Shëndeti është i mirë, por duhet të dëgjosh më shumë sinjalet e trupit. Çdo veprim i vogël që bën sot ka ndikim në të ardhmen. Paolo Fox të kujton të kesh besim te forca jote e brendshme, por edhe të gjesh kohë për të pushuar.

Ujori

Mendja jote është shumë aktive sot. Kjo është një ditë e mbushur me ide dhe intuitë. Në dashuri, ndihesh i lidhur me lirinë: ki kujdes të mos largosh ata që të duan vërtet. Beqarët mund të përjetojnë njohje interesante, por që mund të jenë kalimtare. Në punë je plot krijimtari dhe energji, por duhet të jesh i vëmendshëm ndaj detajeve. Shëndeti është i qëndrueshëm, por mendimi i tepërt mund të lodhë edhe trupin. Sot është dita e duhur për të nisur diçka të re, por duhet disiplinë. Lëri idetë të rrjedhin, por mos harro të mbetesh i lidhur me realitetin. E ardhmja fillon tani, por kërkon planifikim dhe durim.

Peshqit

Emocionet janë të thella dhe ndjeshmëria jote është e fuqishme. Paolo Fox të këshillon të mos frikësohesh nga ndjenjat që ndihen të forta sot. Në dashuri kërkon ndershmëri dhe lidhje të sinqerta: nëse je në një marrëdhënie, gjej momente për lidhje të vërtetë; nëse je vetëm, ndjesitë e reja do të vijnë pa paralajmërim. Në punë ka pasiguri, por edhe frymëzime që vijnë nga ëndrrat ose intuita. Shëndeti kërkon kujdes: pushimi dhe vetëdijësimi janë të domosdoshëm. Sot është dita për të ndjekur ndjeshmërinë tënde, pa e fshehur. Universi të flet në mënyra të vogla dhe simbolike. Lejoje veten të ecësh me rrjedhën, sepse zemra jote e di drejtimin. /noa.al