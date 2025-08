Akuzohet si i dyshuar në vrasjen e Gentian Bejtjas, vihet në pranga Flodian Plaku

VLORË- Flodian Plaku, i cili akuzohet për vrasjen e Gentian Bejtjas është vënë në pranga ditën e sotme në Vlorë. Arrestimi është kryer në Orikum nga policia e qytetit bregdetar dhe drejtoria e Krimeve të Rënda. Atij i janë kapur dy armë.

Vrasja e Gentjan Bejtjas

Gentian Bejtja u ekzekutua me 15 mars në banesën e tij. Ai ishte një emër i njohur për drejtësinë dhe ishte i dyshuar për një sërë ngjarjesh të rënda. Në 9 janar të vitit 2022, Gentian Bejtja ish-polic burgu, i shpëtoi një atentati me breshëri kallashnikovi, në afërsi të Niklës në Fushë-Krujë, por u plagos në krah miku i tij 31 vjeçar Klodian Stafuka i cili ndodhej me të në makinë gjatë momentit kur ndaluan për të furnizuar makinën në një pikë karburanti. Dy të dyshuarit për vrasjen e tij janë Edison Haxhia dhe Ilir Beqaraj.