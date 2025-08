Sërish zjarr i madh në Delvinë/ Flakët favorizohen nga era e fortë

DELVINË- Një vatër zjarri ka përfshirë ditën e sotme malin e Skërficës, në territorin e Bashkisë Delvinë. Flakët janë aktivizuar nga era e fortë dhe si pasojë ato po përhapen me shpejtësi duke shkrumbuar sipërfaqe të mëdha.

Sipas të dhënave më të fundit, zjarri vijon të jetë aktiv dhe në varësi të drejtimit të erës, mund të marrë përmasa më të mëdha, duke kërcënuar drejtpërdrejt pyllin e mbrojtur të Pikësit.

Për shkak të largësisë dhe terrenit të thepisur malor, MZSH Gjirokastër nuk ka mundur të ndërhyjë sot me mjete tokësore. Po ashtu bëhet me dije se ditën e nesërme një grup prej 10 efektivësh zjarrfikës do të dërgohet në zonë për të vijuar përpjekjet për izolimin e flakëve. Sakaq, kërkohet edhe mbështetje nga forcat ushtarake për ndërhyrje tokësore dhe ajrore.