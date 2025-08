Plagosi me thikë dy persona në dy lagje të ndryshme të Vlorës, vihet në pranga 32-vjeçari

VLORË- Një 32-vjeçar është arrestuar në Vlorë pasi ka plagosur me thikë dy persona në dy lagjë të ndryshme të qytetit.

Ai akuzohet për veprën “Plagosje e rëndë me dashje”. Në njoftimin e policisë thuhet se 32-vjeçari është konfliktuar fizikisht, në lagjen “10 Korriku” dhe në lagjen “Pavarësia 2”, me dy persona të ndryshëm, të cilët gjatë konfliktit i ka plagosur me thikë.

Dy të plagosurit kanë marrë ndihmën mjekësore dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Po ashtu edhe autori është trajtuar me ndihmë mjekësore për dëmtimet e marra gjatë konfliktit. Policia ka sekuestruar në cilësinë e provës materiale thikën e përdorur.

NJOFTIMI I POLICISË:

Në vijim të informacionit paraprak të dhënë mbrëmjen e djeshme, u bë i mundur dokumentimi i plotë, bazuar edhe në pamjet filmike të siguruara nga vendi i ngjarjes, i konfliktit të ndodhur në Vlorë. Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë arrestuan në flagrancë shtetasin I. H., 32 vjeç, banues në Vlorë, për veprën penale “Plagosje e rëndë me dashje”.

Ky shtetas, për motive të dobëta, është konfliktuar fizikisht, në lagjen “10 Korriku” dhe në lagjen “Pavarësia 2”, me dy shtetas të ndryshëm, të cilët gjatë konfliktit i ka dëmtuar me mjet prerës (thikë). Shtetasit e dëmtuar, M. F., 39 vjeç dhe K. K., 32 vjeç, kanë marrë ndihmën mjekësore dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Gjithashtu, edhe shtetasi i arrestuar I. H. ka marrë ndihmën mjekësore për dëmtimet e marra gjatë konfliktit.

Në cilësinë e provës materiale u bë sekuestrimi i mjetit prerës (thikë) i përdorur nga shtetasi I. H.