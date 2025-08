Dëbora arrin 50 cm në Australi. Video

AUSTRALI- Disa qytete në Australinë lindore janë mbuluar nga reshjet më të dendura të dëborës në dekada, ndërsa moti ekstrem goditi rajonin gjatë fundjavës, duke shkaktuar përmbytje, automjete të bllokuara dhe ndërprerje të energjisë elektrike në mijëra shtëpi, thanë autoritetet.

Moti po përmirësohet sot, me parashikuesit që parashikojnë deri në 50 cm dëborë në disa zona dhe më shumë se 10 cm shi të priten në zona të tjera, tha Agjencia e Menaxhimit të Emergjencave të Uellsit të Ri Jugor.

Zonat në pjesët veriperëndimore të shtetit të Anglisë së Re regjistruan reshjet më të dendura të borës në 20 vitet e fundit, raportuan mediat e huaja, ndërsa shteti fqinj i Queensland përjetoi reshjet e para të borës në një dekadë.

Rare heavy snowfall event today in Armidale, New South Wales, Australia, after several years.A powerful winter storm has swept across northern NSW, delivering heavy snow, rain, black ice, and strong winds.Snowfalls of up to 50 cm have been reported around Armidale and Guyra. pic.twitter.com/5G0t24xUvf — RenderNature (@RenderNature) August 2, 2025

Rare snow in Australia…. "I've never seen anything like this before in my entire life!pic.twitter.com/DeXIbQ7YC3 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 2, 2025