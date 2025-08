Qyteti evropian që kaloi një vit të plotë pa asnjë vdekje nga aksidentet rrugore

FINLANDË- Zyrtarët vendorë kanë zbuluar këtë javë se Helsinki, kryeqyteti i Finlandës nuk ka regjistruar asnjë aksident me vdekje në trafik gjatë vitit të kaluar.

Edhe pse vdekjet në aksidente rrugore janë në rënie në të gjithë BE-në, me një rënie prej 3 përqind në vitin 2024 , aksidentet me pasoja tragjike janë ende të zakonshme në zonat metropolitane. Të kalosh një vit të plotë pa një të tillë është një arritje e jashtëzakonshme për shumicën e qyteteve, aq më shumë për një kryeqytet evropian.

Në vitin 2023, 7,807 evropianë humbën jetën në aksidente trafiku në qytetet e BE-së. Pesëdhjetë e pesë persona vdiqën në aksidente trafiku në Berlin vitin e kaluar dhe nëntë individë humbën jetën në përplasje në rajonin e Brukselit gjatë 12 muajve të fundit.

Ndërsa Helsinki është ndër kryeqytetet më të vogla të BE-së, me pak më pak se 690,000 banorë, rreth 1.5 milion njerëz jetojnë dhe udhëtojnë nëpër zonën metropolitane.

Duke cituar të dhëna që tregojnë se rreziku i vdekjes së këmbësorëve përgjysmohet duke ulur shpejtësinë e përplasjes së një makine nga 40 në 30 kilometra në orë, zyrtarët e qytetit vendosën limitin më të ulët në shumicën e zonave të banuara dhe qendrës së qytetit të Helsinkit në vitin 2021.

Kufizimet u zbatuan me 70 kamera të reja shpejtësie dhe një strategji policimi bazuar në politikën kombëtare "Vizioni Zero", me qëllim arritjen e zero lëndimeve ose vdekjeve në trafik. Të dhënat e mbledhura nga Liikenneturva, entiteti i sigurisë rrugore i Finlandës, tregojnë se vdekjet në aksidentet rrugore në Helsinki kanë qenë në rënie që atëherë, shkruan Politico.

Autoritetet e Helsinkit kanë kaluar pesë vitet e fundit duke u përpjekur të përsërisin mrekullinë që arritën për herë të parë në vitin 2019, kur asnjë këmbësor apo çiklist nuk u vra në aksidente automobilistike.

Në shumë pjesë të qytetit, rrugët janë ngushtuar dhe pemët janë mbjellë me qëllimin e qëllimshëm për t’i bërë shoferët të ndihen më të kujdesshë- arsyetimi është se peizazhet komplekse urbane i detyrojnë shoferët të lëvizin më me kujdes nëpër zonat e populluara. Qyteti ka investuar gjithashtu në infrastrukturë të re për këmbësorë dhe çiklistë, duke përfshirë një rrjet gjithëpërfshirës shtigjeve për çiklistë që shtrihen në një gjatësi prej mbi 1,500 kilometrash. Ka përforcuar rrjetin e transportit publik me autobusë të dekarbonizuar dhe autonome, si dhe ka marrë fonde nga Banka Evropiane e Investimeve për një linjë të re tramvaji.

Suksesi i Helsinkit po vihet re në Bruksel, ku Komisioni Evropian po bën presion për të frenuar vdekjet në aksidentet rrugore. Më herët këtë vit, Komisioneri i Transportit Apostolos Tzitzikostas vuri në dukje se shumica e vendeve anëtare nuk ishin në rrugën e duhur për të përmbushur objektivin e BE-së për vitin 2018 për përgjysmimin e vdekjeve të lidhura me trafikun deri në vitin 2030.