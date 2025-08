Pas konfliktit qëlloi me pushkë në drejtim të banesës së komshiut, arrestohet 18-vjeçari

KRUJË- Një 18-vjeçar është vënë në pranga nga policia në Krujë. Arrestimi i të riut ka ndodhur pas një sherri i cili agravoi në përdorim armësh. Sipas policisë i arrestuari pas një sherri me fqinjin e tij ka marrë pushkën dhe ka qëlluar në drejtim të banesës së tij.

Policia bën me dije se i riu ka patur konflikte të vazhdueshme me komshiun. Nga ky operacion është sekuestruar arma e zjarrit dhe municion luftarak. I riu mësohet se është me precedent të mëparshëm penal.

Njoftimi i Policisë:

Qëlloi me armë zjarri pushkë, në drejtim të banesës së komshiut të tij, pas një konflikti për motive të dobëta, ndërhyrja në kohë e Policisë, parandon ngjarje të mundshme kriminale. Vihet në pranga 18-vjeçari, autori i dyshuar i ngjarjes, me precedent të mëparshëm penal.

Sekuestrohet arma e zjarrit tip pushkë sëbashku me municion. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Krujë, pas kallëzimit të marrë nga një shtetas se dikush ka qëlluar me armë zjarri në drejtim të banesës së tij, kanë organizuar menjëherë punën për kapjen e këtij shtetasi, me qëllim parandalimin e përshkallëzimit të situatës.

Në kuadër të operacionit “On time”, u bë e mundur kapja dhe arrestimi në flagrancë i shtetasit Q. M., 18 vjeç, banues në fshatin Mazhe e Madhe. Ky shtetas dyshohet se pas konflikteve të vazhdueshme me komshiun e tij ka qëlluar drejt banesës së këtij të fundit me armë zjarri duke kanosur atë dhe familjarët.

Pas kontrollit në afërsi të vendit të ngjarjes, shërbimet e Policisë kanë gjetur dhe sekuestruar armën e zjarrit dhe municion luftarak. Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.