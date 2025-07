Horoskopi mujor, si renditen 12 shenjat sipas Paolo Fox për Gusht 2025

Muaji gusht sjell energji të ndryshme për çdo shenjë. Disa do të ndihen më të fortë për të bërë ndryshime, disa të tjerë do kërkojnë qetësi e ekuilibër. Marrëdhëniet personale dhe vendimet në punë do jenë thelbësore.

Ky është momenti për të reflektuar, për të vepruar me maturi dhe për të vlerësuar çfarë të bën mirë.

Paolo Fox na kujton se në gusht fati ndjek ata që janë të sinqertë me veten dhe marrin përgjegjësi për zgjedhjet e tyre.

🥇 1. Luani (23 korrik – 22 gusht)

Je në kulmin e energjisë. Ky muaj të vendos në qendër të vëmendjes. Në dashuri ndihesh i dëshiruar, marrëdhëniet afrohen më shumë. Beqarët mund të përjetojnë një ndjenjë të papritur. Në punë hapen mundësi për projekte të reja ose bashkëpunime fitimprurëse. Shëndeti është i mirë, je i motivuar dhe plot jetë.

🥈 2. Dashi (21 mars – 20 prill)

Muaji nis me shumë entuziazëm. Në jetën personale ke dëshirë të rikthesh pasionin dhe do ia dalësh nëse shmang konfliktet e kota. Në punë do ketë zhvillime të vrullshme, por pozitive. Je gati të marrësh përgjegjësi dhe të provosh veten. Shëndeti përmirësohet ndjeshëm pas një periudhe lodhjeje.

🥉 3. Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)

Ke nevojë për lëvizje, për ndryshim dhe aventura të reja. Gushti është muaji i duhur për pushime, udhëtime dhe njohje interesante. Në dashuri, pasioni ndizet lehtë. Në punë, një ide e vjetër mund të realizohet. Vetëm mos e tepro me lodhjen fizike – bëj pak pushim në mes të muajit.

4. Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)

Muaji të sjell emocione të thella. Është koha për të lënë pas zhgënjime të vjetra dhe për t’u përqendruar tek ata që të vlerësojnë. Në punë, rezultatet vijnë pas datës 15. Në dashuri ka mundësi për rikuperim dhe afrim. Kujdes nga lodhja mendore – merr kohë për veten.

5. Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Do kërkosh ekuilibrin tënd të brendshëm. Në dashuri, qartësia është thelbësore. Ndihesh më i sigurt në vete dhe marrëdhëniet përmirësohen. Në punë, dil nga zona e rehatisë dhe do shohësh përfitime. Pas datës 20, gjithçka bëhet më e lehtë. Një takim i rëndësishëm mund të ndryshojë planet e tua.

6. Binjakët (21 maj – 21 qershor)

Mendja jote është aktive dhe krijuese. Gushti sjell komunikim, ide të reja dhe shumë lëvizje. Beqarët mund të njohin dikë që ndryshon humorin e tyre. Në punë, mos shpërndaj energjinë në shumë drejtime. Kujdes me ankthin dhe lodhjen – pushimet janë të nevojshme.

7. Ujori (21 janar – 19 shkurt)

Muaj dinamik por i ngarkuar. Kërkon ndryshim, por nuk e ke ende qartësinë për ta realizuar. Në dashuri ka pasion, por edhe keqkuptime. Në punë, një ide e re të frymëzon, por mos u nxit për ta realizuar menjëherë. Jepi vetes kohë për të reflektuar dhe për të rikthyer qetësinë.

8. Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

Ndihesh më emocional se zakonisht. Në dashuri ke nevojë për ndjeshmëri dhe mirëkuptim. Një lidhje e vjetër mund të rikthehet ose të qartësohet. Në punë, je i fokusuar, por shpesh ke dyshime. Mos u izolo, ndaje ndjesitë me ata që të kuptojnë. Kujdes me lodhjen emocionale.

9. Demi (21 prill – 20 maj)

Gushti është muaj reflektimi. Në dashuri ke nevojë për sqarime, sidomos nëse diçka të ka shqetësuar kohët e fundit. Në punë je më i përqendruar, por rezultatet vonojnë. Mos u dorëzo. Kërko qetësi dhe mos ushqe lidhje që të mbajnë pezull. Shëndeti është i qëndrueshëm.

10. Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)

Muaj me intensitet të lartë. Ndihesh i ngarkuar emocionalisht, por ke forcë për t’u përballur me çdo gjë. Në dashuri, mund të marrësh vendime të mëdha. Në punë, mbaje vetën nën kontroll dhe mos u nxit për përplasje. Jepi vetes kohë për të rikuperuar qetësinë e brendshme.

11. Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

Jo muaji më i lehtë. Në dashuri, mungesa e qartësisë të shqetëson. Në punë, duhet të vendosësh kufij më të fortë dhe të mos e marrësh çdo gjë përsipër. Shëndeti kërkon kujdes me gjumin dhe ushqimin. Do kesh përmirësim pas datës 25.

12. Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)

Ky gusht të fton të ndalosh, të reflektosh dhe të mos kërkosh kontroll për çdo gjë. Në dashuri ka ftohtësi ose mungesë komunikimi. Në punë, ndihesh i mbingarkuar. Pushimi është i domosdoshëm. Jepi vetes hapësirë dhe mos kërko përkryerjen. Pas gushtit, gjithçka fillon të hapet ngadalë. /noa.al

