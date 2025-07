Një prej tërmeteve më të fortë të regjistruar ndonjëherë/ Rreth 2 milionë njerëz u kërkohet të evakuohen nga banesat nga frika e cunamit

Më shumë se 1.9 milion njerëzve u është kërkuar të evakuohen në Japoni. Rreth 10,500 prej këtyre njerëzve janë në Hokkaido, ku pamjet e mediave lokale tregojnë njerëz që mblidhen në një çati.

Disa u mblodhën gjithashtu në një observator me pamje nga plazhi në Chiba, në jug të Tokios.

Autoritetet kanë vazhduar t’u bëjnë thirrje banorëve në bregdetin lindor të Japonisë që të evakuohen në vende më të larta.

Dhjetëra valë janë vërejtur përgjatë bregdetit të Paqësorit të Japonisë. Paralajmërimet për evakuim tani shtrihen në qindra kilometra/milje përgjatë bregdetit të saj të Paqësorit – nga Hokkaido në veri deri në prefekturën Wakayama në jug.

Agjencia Meteorologjike tha se valët e cunamit mund të arrijnë deri në 3 metra lartësi.

Eyewitness footage shows tsunami waves crashing onto the coastal town of Severo-Kurilsk in Russia's Sakhalin region following an earthquake in Kamchatka........ #WIONUncut #Russia #Tsunami #TsunamiWARNING pic.twitter.com/eAglrfBlJB

🚨#BREAKING: Tsunami sirens are now blasting across Hawaii after warnings were issued. Thousands are evacuating to higher ground as waves between 3 to 12 feet above tide level are possible. The USGS has just upgraded the Pacific earthquake to a massive magnitude 8.8. pic.twitter.com/dUIGx2mtqX

