Video me pamje nga tërmeti i fuqishëm që goditi gadishullin rus. Cunami shkakton përmbytje të mëdha

Tërmet me magnitudë 8.8 në Kamchatka/ Shkakton cunami në Rusi, Japoni dhe gjithë Paqësorin, dallgët arrijnë në lartësinë e 3 metrave (VIDEO) 30 Korrik, 2025

RUSI- Një tërmet me magnitudë 8.8 ballë, më i forti në rajon në gati 73 vjet, ka goditur brigjet e Gadishullit Kamchatka të Rusisë në orët e para të së martës, duke shkaktuar një cunami në Rusi dhe Japoni dhe duke nxitur paralajmërime për pothuajse të gjitha vendet që kufizohen me oqeanin.

Eyewitness footage shows tsunami waves crashing onto the coastal town of Severo-Kurilsk in Russia's Sakhalin region following an earthquake in Kamchatka........#WIONUncut #Russia #Tsunami #TsunamiWARNING pic.twitter.com/eAglrfBlJB — WION (@WIONews) July 30, 2025

Cunami ka përmbytur tashmë qytetin Severo-Kurilsk, në pjesën veriore të arkipelagut rus të njohur si Ishujt Kuril, sipas Ministrisë Ruse të Emergjencave. Videot e postuara në mediat sociale treguan ujë të rrëmbyeshëm që vërshonte drejt shtëpive në qytetin me rreth 2,000 banorë, duke bërë që banorët të evakuoheshin.

Ndërkohë, pamjet e drejtpërdrejta nga televizioni japonez treguan njerëz që iknin, me makinë ose në këmbë, në vende më të larta, veçanërisht në ishullin verior të Hokkaidos, ku u njoftua një cunami i parë prej rreth 30 centimetrash.

Shërbimi Gjeologjik i SHBA-së (USGS) fillimisht raportoi një tërmet prej 8.0 ballë, pastaj e rishikoi vlerësimin e tij lart në 8.7 dhe së fundmi në 8.8. Dridhja u regjistrua në orën 02:35, në një thellësi prej 20.7 kilometrash, në zonën detare rreth 126 kilometra nga kryeqyteti i rajonit Kamchatka, në Lindjen e Largët Ruse.

Sipas shkencëtarëve nga shërbimi gjeofizik i Akademisë Ruse të Shkencave, ky është tërmeti më i fuqishëm i regjistruar në këtë zonë që nga viti 1952.

🚨 BREAKING: CATASTROPHIC tsunami damage seen in the village of Severo-Kurilsk, Russia This originated from the same earthquake sending tsunami waves to Hawaii GET TO HIGHER GROUND, HAWAII! THIS COULD BE YOU! pic.twitter.com/njK8vhAsMS — Nick Sortor (@nicksortor) July 30, 2025

Transmetuesi publik japonez NHK ndërpreu programin e tij të rregullt dhe filloi të mbulonte drejtpërdrejt zhvillimet, me prezantuesin e tij që u lutej banorëve të zonave bregdetare të “largoheshin menjëherë për të shpëtuar jetën”.

Punëtorët në termocentralin bërthamor të dëmtuar në Fukushima (Japonia lindore), ku ndodhi një nga dy aksidentet më të këqija bërthamore në historinë moderne në vitin 2011, u evakuuan, njoftoi operatori TEPCO.

Cunamët godasin vazhdimisht dhe Agjencia Meteorologjike e Japonisë (JMA) i paralajmëroi qytetarët të mos dilnin në det dhe “të mos i afroheshin bregdetit derisa të hiqet paralajmërimi”. Agjencia fillimisht parashikoi se valët do të arrinin 1 metër, pastaj e rishikoi atë për të vlerësuar se ato mund të arrinin deri në 3 metra.

Disa lidhje hekurudhore u pezulluan. Zëdhënësi i qeverisë, Yoshimasa Hayashi, u bëri thirrje gjithashtu banorëve të zonave të prekura nga paralajmërimet e emergjencës të evakuohen në vende ose ndërtesa të sigurta.

Paralajmërimet vlejnë për të gjithë brigjet veriore dhe lindore deri në Osaka, jug dhe ishujt e vegjël periferikë. Valë deri në 1 metër pritej të vinin në Tokio dhe Osaka. Qendra Amerikane e Paralajmërimit për Cunam në Paqësor (PTWC) vlerësoi se ekzistonte mundësia që valët sizmike “të rrezikshme” të godisnin brigjet e Kalifornisë, Oregonit dhe Uashingtonit, Hawaiit, Guamit dhe gjetkë. I njëjti burim vlerësoi se brigjet e Ekuadorit ishin në rrezik.

Shihni hartën e NOAA (Administrata Kombëtare Oqeanike dhe Atmosferike e SHBA-së) më poshtë me zonat e prekura – E kuqja tregon një paralajmërim, vjollca një kërcënim dhe e verdha një alarm:

Valë prej 1-3 metrash janë gjithashtu të mundshme në brigjet e Kilit, Kosta Rikës, Polinezisë Franceze etj, shtoi ai. Nga ana e saj, qeveria meksikane ka urdhëruar mbrojtjen civile të sigurojë që popullsia të largohet nga bregu. Marina paralajmëroi gjithashtu se “rryma shumë të forta në hyrjet e porteve” duhet të priten nga shteti i Baja California (veriperëndim) deri në Chiapas (jug).

Paralajmërime për valë prej 1 metri u lëshuan gjithashtu nga Australia në Kolumbi, nga Filipinet në Zelandën e Re, nga ishujt Tonga në Tajvan dhe në Indonezi. Qendra e parandalimit të cunamit e Ministrisë Kineze të Burimeve Natyrore paralajmëroi se cunami “mund të shkaktojë dëme në disa zona bregdetare të Kinës”, shpjegoi ajo në buletinin e saj.

Filipinet u bënë thirrje posaçërisht banorëve bregdetarë të zhvendosen në brendësi të vendit në zona më të larta, pasi pritej një cunami deri në 1 metër nga ora 08:20 deri në 09:40, ndërsa u bënë thirrje peshkatarëve në det të qëndronin në ujëra të thella.

Të paktën gjashtë lëkundje të forta pasuese, përfshirë dy shumë të forta, me magnitudë 6.9 dhe 6.3, u regjistruan pas tërmetit kryesor, sipas USGS. Sizmologët rusë në Kamchatka paralajmëruan se lëkundjet pasuese deri në 7.5 magnitudë nuk mund të përjashtoheshin brenda muajit të ardhshëm.

Më 20 korrik, një tërmet me magnitudë 7.4, i ndjekur nga disa lëkundje pasuese, u regjistrua gjithashtu pranë gadishullit rus, pa u raportuar ndonjë dëmtim serioz apo viktimë.

Tërmeti i sotëm shkaktoi vetëm lëndime të lehta në Rusi, të paktën sipas autoriteteve lokale. Epiqendra e tërmetit është shumë afër asaj të tërmetit masiv me magnitudë 9.0 në nëntor 1952 , i cili shkaktoi një cunami shkatërrues që goditi të gjithë Paqësorin, tha USGS.

Gadishulli Kamchatka është vendi ku kryqëzohen pllakat tektonike të Paqësorit dhe Amerikës së Veriut, që do të thotë se rajoni ka një nga aktivitetin sizmik më të lartë në planet. Gadishulli rus, i cili ndan Detin e Akhotsk nga Oqeani Paqësor, është ndër “zonat më të prirura ndaj tërmeteve në botë”, siç e quan USGS. Që nga viti 1900, shtatë tërmete shumë të forta – me magnitudë të barabartë ose më të madhe se 8.3 – janë regjistruar përgjatë këtij gadishulli.