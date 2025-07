‘Ne nuk jemi qen’! Palestinezët dënojnë poshtërimin e ndjekjes së ndihmave ajrore në Gaza-Preferojmë të vdesim me dinjitet nga uria

Gaza, 28 korrik 2025 – Në qytetin e Al-Zawayda në Gazën qendrore, dhjetëra palestinezë janë parë duke nxituar për të mbledhur kutitë me ndihma që u hodhën nga ajri të hënën, një skenë që ka ngjallur reagime të forta dhe dëshmi të poshtërimit që po kalon populli palestinez.

Për shumë prej tyre, ushqimi në këto kuti përbën shpëtimin e vetëm për ta, por shumë thonë se ky akt është një fyerje e hapur për dinjitetin e tyre. Të pasigurt për të mbijetuar, shumë palestinezë janë të detyruar të ndjekin ndihmat e dërguara nga ajri, një realitet që ata e përshkruajnë si një turp të madh.

"Ne nuk jemi qen, që të detyrohemi të vrapojmë pas ndihmës", shprehet Ahmad Faiz Fayyad, një qytetar palestinez, për CNN. "Preferojmë të vdesim nga uria me dinjitet sesa të vdesim të poshtëruar dhe të ndyrë," tha ai, duke kritikuar ashpër mënyrën e shpërndarjes së ndihmave që, sipas tij, nuk ofron asnjë lloj nderi.

Ky akt i ndihmave ajrore u realizua nga Jordania dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilët filluan dërgesat e para ajrore në fundjavë për të luftuar urinë e shkaktuar nga bllokada e Izraelit mbi Gaza, që ka rënduar jashtëzakonisht kushte jetesën e palestinezëve.

"Njerëzit që e bëjnë këtë nuk kanë turp", shton Fayyad. "Ne duam që ndihma të vijë nga toka dhe të shpërndahet përmes institucioneve, në mënyrë që njerëzit ta marrin atë me dinjitet dhe nder," tha ai, duke theksuar kërkesën për një shpërndarje më të drejtë dhe të organizuar të ndihmave.

Fayyad gjithashtu theksoi se ai nuk kishte marrë ndihmën, pasi ndjehej i poshtëruar nga mënyra se si po ndodhte shpërndarja e ndihmave. Pavarësisht kësaj, dhjetëra të tjerë u shpërngulën me shpejtësi për të arritur kutitë me shënimin e Gjysmëhënës së Kuqe të Emirateve të Bashkuara Arabe, në një turmë të ngjeshur, që shpesh ka shpërthyer në dhunë. Një video e CNN tregon se gjatë kësaj periudhe janë dëgjuar të shtëna me armë, duke shkaktuar panik mes turmës.

"Për fat të mirë, mora këtë kuti," thotë Mohammad Al-Bara’a, një qytetar palestinez. "Do të ndihmojë në lehtësimin e urisë me të cilën po përballemi. Por, si mund ta përshkruajmë atë që po ndodhi? Po luftojmë për të mbijetuar, dhe kjo është e pamundur," shtoi ai, duke kritikuar shpërndarjen kaotike të ndihmave.

Në këtë kaos, ka pasur shumë dëshmi të dhunës dhe pasigurisë, duke bërë që shumë palestinezë të ndihen të përdorur dhe të poshtëruar në një situatë ekstreme që po e çon në skajet më të thella të varfërisë dhe mjerimit.

Kritika nga Kombet e Bashkuara dhe ekspertëtKombet e Bashkuara kanë paralajmëruar se dërgimi i ndihmave nga ajri është “shumë, shumë i kushtueshëm” dhe shpesh i rrezikshëm për jetën e qytetarëve. Juliette Touma, zëdhënëse e Agjencisë së OKB-së për Refugjatët Palestinezë, theksoi se "Pse të përdoren dërgesat nga ajri kur mund të kalosh qindra kamionë përmes kufijve? Është shumë më e lehtë, më efektive, më e shpejtë, më e lirë dhe më e sigurt," tha ajo për CNN, duke e vënë theksin në mundësitë më të mira dhe më të sigurta për shpërndarjen e ndihmave.