Ikën për të kërkuar ushqim, por nuk u kthyen kurrë në shtëpi! Tre histori rrëqethëse nga qindra, në Gazën që po vuan nga uria

Një adoleshent që doli për të kërkuar ushqim dhe një burrë që përjetoi muaj të tërë të kequshqyerjes janë mes viktimave të fundit në Gaza, ku situata humanitare po përkeqësohet me shpejtësi. Ministria e Shëndetësisë e drejtuar nga Hamasi njoftoi të enjten për dy vdekje të reja nga kequshqyerja brenda 24 orëve të fundit, ndërsa organizatat ndërkombëtare të ndihmës paralajmërojnë për një krizë të gjerë urie.

Me paralajmërimin e OKB-së se kushtet humanitare në Gaza po përkeqësohen me një ritëm “të përshpejtuar”, dhe Organizatën Botërore të Shëndetësisë që thotë se të paktën 10% e banorëve të Gazës janë të kequshqyer, BBC ka folur me njerëzit në territor për të dashurit që kanë humbur javën e kaluar.

Ndër viktimat është Abdullah Omar Jendeia, 19 vjeç, i cili u qëllua për vdekje të dielën, më 20 korrik, ndërsa po përpiqej të siguronte ushqim për familjen. Ai kishte udhëtuar mbi 5 kilometra drejt një kamioni ndihmash, por sipas familjes së tij, ushtarët izraelitë hapën zjarr ndaj turmës në zonën e njohur si Korridori Netzarim. Motra e tij, Nadreen, e kujton si një djalë të dashur e plot jetë, që ëndërronte të hapte biznesin e vet pas luftës.

Në një tjetër rast, Ahmed Alhasant, 41 vjeç, vdiq nga pasojat e kequshqyerjes më 22 korrik në qytetin Deir al-Balah. Sipas vëllait të tij, ai humbi mbi gjysmën e peshës trupore, duke shkuar në 35 kg për shkak të mungesës së ushqimit dhe përkeqësimit të diabetit. Mjekët nuk patën ilaçe për të ofruar dhe i rekomanduan vetëm ushqim – i cili nuk ishte i disponueshëm.

Po atë ditë, një tjetër palestinez, Mohamed Kullab, 29 vjeç, u vra në një sulm ajror në zonën al-Qadesiya të Khan Younis, në Gazën jugore.

Kunati i tij thotë se Mohamed po pushonte në tendën e tij në një kamp për palestinezët e zhvendosur në zonën al-Qadesiya të Khan Younis perëndimor, në Gazën jugore, kur një sulm ajror goditi zonën midis orës 17:00 dhe 18:00 sipas orës lokale.

“Ai ishte vetëm. Dëgjuam se u vra disa orë pas bombardimit kur disa njerëz i telefonuan motrës së tij dhe e informuan për vdekjen e tij”, thotë Amar.

Amar thotë se foli me Mohamedin një ditë para se të vdiste – ata u takuan rastësisht me njëri-tjetrin ndërsa kërkonin ndihmë.

“Ai më tha, ‘mos shko vetë, do të përpiqem të të sjell pak miell’. Të nesërmen, ai kishte vdekur.”

Mohamedi lë pas një motër dhe një vëlla më të vogël të cilët vareshin plotësisht prej tij, thotë Amar.

“Kullabi ishte një djalë i ri dhe i respektueshëm, plot jetë. Ai nuk merrej me çështje të panevojshme dhe të gjithë përreth e donin”, thotë ai.

Në përgjigje, IDF lëshoi një deklaratë të ngjashme me atë të dhënë për Abdullahun, duke thënë se kishte marrë “masa paraprake të realizueshme për të zbutur dëmin ndaj civilëve” dhe se do të duheshin koordinatat e vendit ku ai vdiq për të hetuar më tej rastin e tij.

Ndërkohë, Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar se kriza humanitare në Gaza po përshkallëzohet me ritme të frikshme, ndërsa sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, të paktën 10% e popullsisë është e kequshqyer. Organizatat e ndihmës thonë se kufizimet e vendosura nga Izraeli kanë shkaktuar një mungesë të madhe ushqimesh dhe ilaçesh në të gjithë territorin.