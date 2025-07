RUSI- Dy tërmete me magnitudë 6.7 dhe 7.4 ballë e shkallës rihter janë ndjerë në brigjet e Kamçatkës në Rusi. Sipas institutit gjeofizik USGS tërmetët kanë sjellë paralajmërim për cunami.

Epiqendra e këtyre tërmeteve ndodhej në Oqeanin Paqësor, në një distancë prej afërsisht 130 deri në 144 kilometra nga qyteti rus Petropavlovsk-Kamchatsky, i cili është kryeqyteti i rajonit Kamchatka.

Gadishulli Kamchatka, ku takohen dy pllaka tektonike, është një nga rajonet më sizmikisht aktive në planet.Që nga viti 1900, shtatë tërmete shumë të forta me magnitudë 8.3 ose më të mëdha kanë ndodhur përgjatë këtij gadishulli.

#Earthquake (#землетрясение) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M7.3 || 132 km E of #Petropavlovsk-Kamchatskiy (Russian Federation) || 10 min ago (local time 18:49:04). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/ukIPXIx7Ke