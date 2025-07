Tregu i konsumit, nxitës kryesor ekonomik

Tregu i konsumit në Kinë ka forcuar rolin e tij si një motor i madh ekonomik, me shitjet me pakicë që pritet të kalojnë 50 trilionë juanë (7 trilionë dollarë) këtë vit, tha Ministri i Tregtisë Wang Wentao në një konferencë shtypi të premten.

Kina po përmbledh arritjet e saj sipas Planit të 14-të Pesëvjeçar (2021–2025), duke theksuar momentet kryesore ekonomike.

Gjatë katër viteve të fundit, shitjet totale me pakicë të mallrave të konsumit janë rritur me një normë mesatare vjetore prej 5.5%, duke ruajtur pozicionin e Kinës si tregu i dytë më i madh i konsumit në botë. Ndërsa shitjet me pakicë të Kinës arrijnë në rreth 80% të atyre në SHBA në terma absolutë, të dhënat e Bankës Botërore tregojnë se konsumi i rregulluar sipas fuqisë blerëse është 1.6 herë më i madh.

Konsumi i shërbimeve është zgjeruar me shpejtësi, duke përbërë aktualisht 46.1% të shpenzimeve familjare. Në vitin 2023, tregtia e shërbimeve tejkaloi 1 trilion dollarë për herë të parë. Trendet e reja të konsumit, përfshirë tregtinë elektronike dhe shitjet me pakicë me përvojë, kanë lulëzuar, duke kontribuar rreth 60% në rritjen vjetore të PBB-së.

Pavarësisht vështirësive ekonomike globale, tregtia e jashtme e Kinës ka mbetur e qëndrueshme, me tregtinë e mallrave që vazhdon të renditet si më e madhja në botë. Pjesa e saj në eksportet dhe importet globale, ka mbetur e qëndrueshme në 14% dhe 10% përkatësisht.