Identifikohet i riu që u gjet i pajetë brenda makinës në Tiranë

Enea Dine, 29 vjeç, gjendet në makinë nga familjarët – çfarë ndodhi në Astir?”

Tiranë, 16 korrik 2025 – Një ngjarje e pazakontë ka tronditur sot zonën e Astirit në Tiranë. Enea Dine, 29 vjeç, është gjetur brenda automjetit të tij nga familjarët, në parkimin e pallatit ku banonte.

Pamja ka qenë tronditëse për të afërmit që, pasi nuk kishin pasur kontakt me të për orë të tëra, e kanë kërkuar pranë banesës. Ai ndodhej i palëvizur brenda makinës, pa ndonjë shenjë të dukshme që të nënkuptonte një situatë të dhunshme.

Burime pranë grupit hetimor bëjnë me dije se nuk janë konstatuar shenja të jashtme që të sugjerojnë një ngjarje me forcë. Pavarësisht kësaj, hetimet janë në vijim për të përcaktuar me saktësi se çfarë ka ndodhur me të riun.

Ekspertët mjeko-ligjorë po analizojnë çdo pistë, ndërsa pritet zbardhja e plotë e rrethanave në orët në vijim. Zona është siguruar nga autoritetet dhe po merret në shqyrtim çdo dëshmi e mundshme. /noa.al