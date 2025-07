Biden flet pë faljen e djalit të tij kur ishte President: E bëra sepse e di se sa hakmarrës është Trump!

Washington, 15 korrik 2025 – Ish-presidenti i SHBA-së, Joe Biden, ka deklaruar në një intervistë për The New York Times se të gjitha vendimet për falje dhe mëshirë gjatë javëve të fundit të presidencës së tij janë marrë prej tij, pavarësisht akuzave nga republikanët se ato ishin të pavlefshme për shkak të përdorimit të një pajisjeje automatike për nënshkrime (autopen).

Biden shpjegoi se vendimet ishin bazuar në kategori të gjera të të dënuarve, të miratuara personalisht nga ai, dhe jo domosdoshmërisht në shqyrtim rast pas rasti. “Unë i bëra të gjitha. Dhe përfshirë kategoritë, kur e përgatitëm këtë që në fillim,” tha ai, duke theksuar se kishte përfshirë vetë procesin dhe miratimet përkatëse.

Në fund të mandatit të tij, Biden fali djalin e tij Hunter Biden, i cili ishte dënuar për evazion fiskal dhe armëmbajtje, si dhe 39 të dënuar për krime jo të dhunshme, dhe më pas rreth 2,500 të tjerë për shkelje të ligjeve më të lehta. Ai gjithashtu lëshoi falje parandaluese për anëtarë të familjes dhe zyrtarë të afërt, duke thënë se i trembej hakmarrjes së Donald Trump.

Megjithatë, republikanët e Kongresit dhe Trump e kanë quajtur përdorimin e autopen-it një skandal të jashtëzakonshëm, duke pretenduar se Biden nuk kishte dijeni për ato që firmoste. Trump deklaroi: “Ju garantoj që ai nuk dinte asgjë për atë që po nënshkruante.”

Komisioni Mbikëqyrës i Dhomës së Përfaqësuesve dhe republikanët në Senat kanë nisur hetime mbi gjendjen mendore të Biden gjatë detyrës, ndërsa ish-mjeku i Shtëpisë së Bardhë, Dr. Kevin O’Connor, refuzoi të bashkëpunonte me hetimin, duke thirrur Amendamentin e Pestë dhe privilegjin mjek-pacient.

Sipas The New York Times, Biden kishte miratuar paraprakisht listat sipas standardeve, ndërsa ndihmësit e tij bënë ndryshime të vogla bazuar në informacione të reja, pa e rikonsultuar atë. Biden e mbrojti vendimin për të falur Hunter Biden dhe të afërm të tjerë, duke argumentuar se “Trump do të më ndiqte përmes familjes sime”.

Ai gjithashtu tha se kishte miratuar faljen për ish-shefin e shtabit Mark Milley, për të mbrojtur atë nga hakmarrja politike: “E dija saktësisht çfarë do të bënte Trump, pa asnjë meritë.”

Ndërkohë, republikanët e konsiderojnë përdorimin e pajisjes së nënshkrimit si dëshmi se Biden nuk ushtronte realisht kompetencat e tij presidenciale, duke e akuzuar atë për “mungesë përgjegjësie”.

Megjithatë, ligjërisht, përdorimi i autopen-it është i vlefshëm, dhe është përdorur më parë edhe nga presidentë si George W. Bush dhe vetë Donald Trump, për dokumente administrative.

