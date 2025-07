Donald Trump ngjitet feston me lojtarët e Chelseat që u shpallën kampionë në Kupën e Botës për Klube

SHBA – Edhe pse ai nuk e fitoi Kupën e Botës për Klube këtë të shtunë kundër Paris Saint-Germain, ishte njësoj siç ishte për presidentin e Shteteve të Bashkuara. Donald Trump, i cili ndoqi ndeshjen si tifoz futbolli dhe më pas u ngjit në podium me lojtarët e Chelseat, sikur edhe ai ta kishte fituar këtë garë.

Një tjetër "ndërhyrës", Gianni Infantino, presidenti i FIFA-s, iu bashkua presidentit amerikan dhe Bluve për të festuar përfundimin e këtij kompeticioni në podium. Dhe u shfaq në foto suveniresh.

Trump u fishkëllye nga disa prej 81.118 spektatorëve në stadiumin MetLife në New York City, fillimisht ndërsa ishte në tribuna dhe më pas ndërsa pozonte për fotografët me gjyqtarët. Vështirësitë u intensifikuan kur ai u ngjit në podium.

