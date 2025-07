Festë e çmendur për ditëlindjeje e Lamine Yamal

SPANJE – Lamine Yamal, ylli i ri i Barcelonës, po fillon të tregojë shenja se performanca e tij jashtë fushës do t’i sjellë probleme. Së shpejti do të mbushë 18 vjeç, ylli po bën bujë në Spanjë për organizimin e një feste të madhe këtë fundjavë (ditëlindja e tij është të dielën, më 13) që nuk po i pëlqen… nënës së tij.

Festimi do të zhvillohet në një jaht luksoz dhe do të marrin pjesë disa figura nga bota e muzikës, si Bizarrap dhe Ozoni, si dhe të gjitha privilegjet që meriton një yll i klasit botëror. Megjithatë, ditët e fundit, disa në televizionet spanjolle pohuan se i riu donte të rekrutonte 12 prostituta për eventin, ku atyre do t’u ndalohej të përdornin telefona celularë ose të bënin komente të mëtejshme rreth asaj që kishin parë.

Kjo shkaktoi kritika nga shtypi spanjol ndaj Sheila Ebanës, nënës së yllit të ri katalanas. Leticia Requejo shpjegoi në programin ‘TardeAr’ se nëna e Lamine Yamal është e shqetësuar për stilin e jetës së djalit të saj dhe pasojat që kjo mund të ketë në të ardhmen e tij.

"Ajo është e shkatërruar. Është vërtet e shqetësuar dhe e dëshpëruar për gjithçka që po ndodh. Asaj nuk i duket aspak qesharake festa që ai po organizon për të festuar ditëlindjen e tij të 18-të dhe madje i ka kërkuar ta rimendojë atë që do të organizojë", shpjegoi komentatorja e programit.

"Më thonë se ajo i beson klubit, por e di që Barcelona nuk mund të bëjë asgjë sepse djali është me pushime. Edhe partneri e nënës së tij po përpiqet t’i bëjë presion Lamines që ta qetësojë këtë ritëm frenetik jashtë fushës, veçanërisht këtë lloj feste që do të përfundojë në gazeta", vuri në dukje ajo.

Megjithatë, ndërkohë i njëjti burim pohon, se situata nga ana e babait të tij është krejt e ndryshme. Mounir Nasraoui është një i rritur që vazhdon të jetojë jetën si adoleshent, duke përjetuar probleme të shumta në lagjen e tij dhe shpesh duke kryer teprime: "Babai i tij e inkurajon atë të bëjë këtë lloj marrëzie, sepse ai përfundon duke parë veten tek i biri."

Mrekullia e hapur, arroganca e fshehur dhe stili i jetesës së egër që ai po fillon të shfaqë pasqyrohen në këtë sezon festash. Lamine Yamal, i cili pavarësisht se është një yll global mbetet i mitur, kaloi javët e fundit në një turne, duke vizituar Siçilinë, Brazilin, Marbellën, Ibizën dhe Shangain.

Gjatë të gjitha këtyre udhëtimeve, ai mori pjesë në një koncert të Ozonës, takoi Bad Gyal dhe mori një gjerdan ari dhe diamanti me vlerë 500.000 euro nga grupi i njohur El Alfa, diçka që ndezi edhe kambanat e alarmit në familjen e nënës së tij.

E vetmja gjë që mbetet është të kuptojmë se çfarë mendon udhëheqja e Barcelonës për të gjitha këto. Klubi katalanas ka frikë se i gjithë ky ekspozim mediatik mund të ndikojë në performancën profesionale të lojtarit, megjithëse shokët e tij të ekipit, deri më tani, nuk duken të shqetësuar. Për më tepër, sulmuesi Wojciech Szczesny ka deklaruar vazhdimisht se nuk sheh shenja paralajmëruese në jetën private të anëtarit të skuadrës.