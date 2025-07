Spanja e pandalshme edhe për femra. Mund Italinë për ‘Euro 2025’ dhe do të takohet me Zvicrën në çerekfinale

ZVICER – Tre ndeshje, nëntë pikë. Tashmë e kualifikuar, Spanja nuk u rrëzua këtë të premte në Bernë kundër Italisë në ndeshjen e tretë dhe të fundit të Grupit B (3-1). Edhe katër minutat gjatë të cilave Axxurret ishte në epërsi nuk ishin gjë tjetër veçse një kokërr rëre në këpucët gjigante që mbanin veshur lojtarët e La Rojës.

Goli i mbrojtëses së krahut Elisabetta Oliviero, pas një gabimi të Mariona Caldentey (10’), i habiti të gjithë, por goli i barazimit i Athenea Del Castillo e rivendosi menjëherë ekuilibrin (14’). Paraqitja e Alexia Putellas në zemër të mbrojtjes në atë kohë tregoi qartë hendekun midis dy ekipeve.

Të gatshme për kundërsulme, lojtarët e Andrea Soncin në përgjithësi luftuan për të mbijetuar, dhe goli i Patricia Guijarro pas pushimit shënoi kambanën e vdekjes për shpresat e pakta të kundërshtarit (49’).

Të bllokuar para portës së tyre, duke rezistuar sa më mirë që mundën kundër performancës teknike të Aitana Bonmati (kthyer në formacionin pas meningjitit viral) dhe kolegeve të saj, Italia thyen për herë të fundit në kohën shtesë me një gol nga Esther Gonzalez (90’+1).

Një ngushëllim për Arianna Caruson dhe shoqet e saj të ekipit, kjo humbje nuk do të thotë eliminim. Përkundrazi. Në çerekfinale, Italia do të përballet me Norvegjinë, ekipin kryesor në Grupin A (16 korrik, në orën 21:00). Kampionet e Botës në fuqi, Spanja do të përballet me vendin pritës, Zvicrën (18 korrik, në orën 21:00).

Belgjika shpëton nderin e saj

Pas dy ndeshjeve me një barazim pa gola, Belgjika këtë herë rrëmbeu një fitore, megjithëse anekdotike, por plot stil kundër Portugalisë (2-1), në Sion. Tessa Wullaert hapi serinë e golave në fillim (3’), por Telma Encarnaçao reagoi në fund të ndeshjes duke barazuar (87’).

Gjithsesi, Belgjika nuk u dorëzua dhe përfundoi duke fituar falë një goli në fund të ndeshjes nga Janice Cayman (90’+6).