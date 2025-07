Rama centralizon ujësjellësit e rretheve, krijon Ent Kombëtar si OSHEE për energjinë

Rama shpall reformën kombëtare të ujit: Do të krijojmë një super-operator si OSHEE: "Ne jemi një vend i pasur me burime ujore, s’mund të vazhdojmë të kemi ujësjellësa që janë problem – duhet të jenë një nga armët tona më të forta, si në vendet që kanë pak ujë dhe janë modele suksesi, si Izraeli"

Kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar nisjen e një reforme të thellë për sektorin e ujësjellës-kanalizimeve në Shqipëri, duke propozuar ngritjen e një operatori kombëtar për shpërndarjen e ujit, të ngjashëm me OSHEE-në në fushën e energjisë.

Sipas Ramës, modeli aktual me ujësjellësa të shpërndarë në çdo bashki është i pafunksionshëm dhe ka prodhuar abuzime të rënda me burimet publike. Ai përmendi rastin e Ujësjellësit të Tiranës, ku sipas tij drejtori kishte krijuar një zyrë me 30 këshilltarë dhe staf mbështetës, më shumë se çdo zyrë ministrie.

"Mund ta parafytyroni një drejtor UKT-je me 30 veta në zyrë? Zyrat tona s’e kanë çerekun. Shqipëria nuk e ka luksin të presë më – duhet reformë," – deklaroi Rama, citon noa.al.

Ai shtoi se ky sektor nuk mund të mbetet më një gropë buxhetore, por duhet të kthehet në një ndërmarrje kombëtare funksionale, që punon me bilance të qarta, rregulla të menaxhimit dhe që mund të hyjë në marrëdhënie financiare me banka dhe partnerë ndërkombëtarë.

Gjithashtu, kryeministri përmendi shembullin negativ të Bashkisë Vlorë, e cila sipas tij ka shpenzuar dhjetëra mijëra euro për të financuar një televizion privat. "Kjo është një absurditet," – u shpreh ai, duke paralajmëruar rregulla të reja edhe për mënyrën si menaxhohen fondet publike në nivel vendor.

Rama e zgjeroi vizionin edhe për menaxhimin e mbetjeve, ku propozoi krijimin e një korporate kombëtare që të merret me trajtim dhe përpunim, ndërsa mbledhja mbetet kompetencë e bashkive. Ai theksoi nevojën për bashkëpunim me kompani ndërkombëtare për të përfituar ekspertizë moderne dhe për të ndaluar marrjen e borxheve për struktura që dështojnë.

"Ne jemi një vend i pasur me burime ujore, s’mund të vazhdojmë të kemi ujësjellësa që janë problem – duhet të jenë një nga armët tona më të forta, si në vendet që kanë pak ujë dhe janë modele suksesi, si Izraeli." /noa.al