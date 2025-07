Shenjat e hershme të kësaj sëmundjeje mund t’i zbuloni në DUSH!

FDA ka dhënë dritën jeshile për testin e parë të bazuar në analizën e gjakut për diagnostikimin e sëmundjes së Alzheimerit, një teknologji premtuese që së shpejti mund të arrijë në Evropë. Sëmundja e Alzheimerit është forma më e zakonshme e demencës, e cila përkeqësohet me kalimin e kohës, duke i privuar gradualisht të prekurit nga kujtesa dhe pavarësia e tyre. Sipas Fondacionit për të Mposhtur Alzheimerin, 17 për qind e njerëzve mbi moshën 75 vjeç e kanë këtë sëmundje. Edhe pse sëmundja shfaqet te qindra mijëra pacientë, vetëm gjysma diagnostikohet siç duhet.

Sëmundja e Alzheimerit është një sëmundje neurodegjenerative, që do të thotë se shkakton humbjen e aftësive njohëse me kalimin e kohës. Ajo çon gradualisht edhe në demencë, e cila përfshin një grup simptomash si humbja e kujtesës dhe mungesa e funksioneve njohëse. Pasi një person diagnostikohet me demencë, ajo mund të trajtohet, por nuk ka një kurë përfundimtare. Së fundmi, studiuesit kanë zbuluar një mënyrë për ta diagnostikuar këtë sëmundje në fazat e hershme dhe ajo mund të bëhet edhe gjatë dushit. Ata zbuluan se një shembull kryesor mund të jetë mosnjohja e erës së larjes së përditshme të trupit gjatë dushit.

Studimi theksoi gjithashtu se nuhatja ka një lidhje shumë të fortë me sëmundjet e kujtesës, gjë e cila nuk ishte zbuluar më parë nga studimet shkencore. Megjithatë shkencëtarët theksuan faktin që nuhatja ulet ndjeshëm dhe me moshën. Pra, nëse vëreni se zakonisht larja e trupit me aromë të fortë është dobësuar me kalimin e kohës, kjo nuk do të thotë që duhet të kaloni menjëherë në panik.

Shkencëtarët vazhdojnë të kërkojnë zgjidhje për sëmundjet që shkaktojnë numrin më të madh të vdekjeve të panatyrshme në botë, përfshirë lloje të ndryshme të kancerit dhe sëmundjet neurodegjenerative. Një zbulim i ri ofron shpresë për përballimin e rënies njohëse që shoqëron sëmundje si Alzheimeri. Një studim i fundit nga Universiteti Federal i Rio de Janeiro (UFRJ) dhe Universiteti i São Paulo, në Brazil, ka identifikuar një molekulë që mund të luajë rol kyç në parandalimin e kësaj rënieje: hevinën (e njohur ndryshe si SPARCL-1).