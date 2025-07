‘Arrestuat ketrin, jo klientët e Epstein’! Elon Musk shpërthen kundër Trump

Elon Musk ka ndezur një valë të re polemikash pas një postimi të ashpër dhe ironik në platformën e tij X (ish-Twitter), ku sulmoi në mënyrë të drejtpërdrejtë administratën Trump, duke e lidhur me çështjen e shumëdiskutuar të Jeffrey Epstein.

“Ata arrestuan (dhe vranë) Peanut [ketrin], por as që janë përpjekur të ngrenë akuza ndaj ndonjërit prej klientëve të Epstein,” shkroi Musk, duke aluduar për mungesën e hetimeve serioze ndaj emrave të fuqishëm që dyshohet se kanë qenë pjesë e rrjetit të Epstein.

Në një tjetër koment të fortë, miliarderi shtoi: “Qeveria është thellësisht e thyer”, duke publikuar edhe një memë ironike nga seriali “The Office”, në të cilën thuhej se “më shumë ketra dhe rakuna janë arrestuar sesa njerëz nga lista e Epstein.”

Postimi i Musk përmend edhe rastin e Peanut, ketrit viral që u eutanazua nga autoritetet e Nju Jorkut në nëntor 2024 pas një incidenti ku kishte kafshuar një oficer policie. Vendimi për eutanazinë u arsyetua nga autoritetet me nevojën për testim të tërbimit, por ngjalli zemërim masiv në rrjetet sociale dhe u kritikua ashpër edhe nga Donald Trump dhe senatori J.D. Vance.

Referencat e Musk e kanë zhytur debatin publik në një përplasje të re mes kritikëve të sistemit dhe figurave politike të lidhura me çështjet e pazgjidhura të elitave. Megjithatë, ky nuk është rasti i parë që Musk shfrytëzon platformën X për të goditur politikisht me gjuhë të drejtpërdrejtë dhe tone provokuese. Reagimet nga kampi republikan pritet të jenë të forta.

They arrested (and killed) Peanut, but have not even tried to file charges against anyone on the Epstein client list.Government is deeply broken. pic.twitter.com/YndRadQUBE