Ervin Salianji mbërrin në Gjykatën e Fierit nën masa të rrepta sigurie

Fier- Nën masa të rrepta sigurie, ish-deputeti i Partisë Demokratike, Ervin Salianji, ka mbërritur në Gjykatën e Fierit, ku do të mbahet seanca për shqyrtimin e kërkesës së tij për lirim me kusht.

Shërbimi i Provës pritet të paraqesë raportin e tij, në bazë të të cilit gjykata do vendosë për pranimin ose rrëzimin e kërkesës.

Në seancën e kaluar u paraqit raporti i vlerësimit të sjelljes nga Institucioni i Ekzekutimit të Vendimeve Penale (IEVP) në Fier, i cili sipas avokatit të Salianjit, Ledio Braho, ka rezultuar pozitiv.

Salianji ndodhet në burgun e Fierit që prej tetorit 2023, pasi u dënua me 1 vit burg me vendim të formës së prerë për kallëzim të rremë në lidhje me çështjen “Babale”.

Nga ana tjetër, ai dhe opozita e kanë cilësuar procesin ndaj tij si të montuar politikisht dhe e kanë quajtur të padrejtë vendimin.