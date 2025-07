Thyen një rekord që i përkiste Lamine Yamal/ Një meksikan, fitues i Kupës së Artë

SHBA – Vetëm 16 vjeç e 265 ditë, Gilberto Mora është tashmë një kampion kontinental. Si titullar në finalen e Kupës së Artë kundër SHBA-së, mesfushori kontribuoi në fitoren 2-1 të Meksikës, e dhjeta në historinë e ekipit ‘trecolor’.

Ai u bë lojtari më i ri në historinë e Meksikës që luan si titullar në një ndeshje zyrtare gjatë këtij kompeticioni. Lojtari i Club Tijuana ishte veçanërisht i vlefshëm në gjysmëfinale kundër Hondurasit (1-0) duke dhënë një asist.

Me këtë titull, Mora theu një rekord për moshën e hershme, duke u bërë fituesi më i ri i një turneu ndërkombëtar në ekipin e të rriturve në shekullin e 21-të, duke rrëzuar nga froni Lamine Yamal, fituesin e Euro 2024 me Spanjën në moshën 17 vjeç e 1 ditë.

Ai është gjithashtu një nga fituesit më të rinj të një turneu ndërkombëtar në histori, megjithëse mungojnë disa të dhëna në lidhje me CAN, Kupën e Azisë, Kupën e Artë – në shekullin e 20-të – dhe Kupën e Oqeanisë dhe sugjerojnë se ai nuk duhet të konsiderohet me siguri si fituesi më i ri në histori që ka fituar një turne të kësaj madhësie.