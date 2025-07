Aksioni për lirimin e hapësirave publike vijon edhe gjatë natës, sot pritet të ‘inspektojë’ Rama

Aksioni i paralajmëruar nga Bashkia e Vlorës për lirimin e hapësirave publike po zhvillohet me intensitet të lartë edhe në orët e vona të mbrëmjes. Siç shihet edhe nga pamjet e siguruara, shëtitorja bregdetare “Lungomare” është kthyer në epiqendrën e këtij operacioni, ku vihet re një prani e konsiderueshme e zyrtarëve dhe drejtuesve të Bashkisë së Vlorës.

Vetëm pak orë më parë, gjatë ditës së dielë, kryetari i Bashkisë, Ermal Dredha, bëri një paralajmërim të prerë për të gjithë subjektet private që kanë zaptuar hapësirat publike. Ai deklaroi se nuk do të ketë më asnjë tolerim për bizneset që pengojnë lëvizjen e lirë të qytetarëve, sidomos në zonat e dedikuara për këmbësorë.

Nga terreni duket qartë se aksioni nuk po kufizohet vetëm në orët e ditës, por po vijon me ritme të larta edhe gjatë natës, duke zgjatur deri në Ky operacion, sipas Bashkisë së Vlorës, synon t’i kthejë qytetit dhe banorëve hapësirat publike të uzurpuara prej vitesh, veçanërisht përgjatë bregdetit që gjatë sezonit veror frekuentohet masivisht nga pushues vendas dhe të huaj.

Ndërkohë, pritet që sot kryeministri Edi Rama të rikthehet në Vlorë për të “inspektuar” porositë që ai la disa ditë më parë kur vizitoi bashkinë. Një ditë më parë ai reagoi sërish për hapësirat publike, teksa tha se nuk është kundër shërbimit të shtrirë në një pjesë të trotuarit, si në Paris, Londër apo New York, por shtoi se nuk është e pranueshme që ky model t’u rrëmbejë hapësirat publike dhe trotuaret qytetarëve.

Rama u bëri thirrje sërish bizneseve pranë Lungomares që të heqin karriget dhe tavolinat që kanë bllokuar trotuaret dhe haësirat publike, dhe të bashkëpunojnë me bashkinë e Vlorës e me Agjencinë e Zhvillimit të Territorit për dizajnin e ri, për të cilin thotë se shteti do t’i mbështesë me kënaqësi.