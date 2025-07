Ambasada e Shteteve të Bashkuara përgëzon shqiptarin Alban Dervishin për marrjen e detyrës si Komandant i USS Pearl Harbor!

San Diego- Javën e kaluar në San Diego u zhvillua ceremonia zyrtare e ndërrimit të komandës, ku Alban Dervishi mori detyrën si Komandant i USS Pearl Harbor, një moment historik dhe një arritje e madhe në karrierën e tij ushtarake.

Ambasada e SHBA-së i uron suksese në këtë përgjegjësi të rëndësishme.

Postimi i Ambasadës: Ambasada e Shteteve të Bashkuara përgëzon Alban Dervishin për rolin e tij të ri si Komandant i USS Pearl Harbor! Ceremonia zyrtare e ndërrimit të komandës u zhvillua në San Diego javën e kaluar. Përjetoni këtë moment historik të rëndësishëm në karrierën e tij: https://youtu.be/N0c5cr9YVEE?si=oMeXoMndZkbut41c 🇺🇸 The U.S. Embassy congratulates Alban Dervishi on his new role as the Commander of USS Pearl Harbor! The formal change-of-command ceremony took place in San Diego last week. Experience this momentous career milestone here: https://youtu.be/N0c5cr9YVEE?si=oMeXoMndZkbut41c