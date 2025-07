Rruga intermodale e mallrave tokë-det lidh perëndimin e izoluar nga deti të Kinës me Amerikën e Jugut

Një tren mallrash i ngarkuar me 84 TEU automjete të plota u nis të hënën nga Chongqing i Kinës jugperëndimore, duke udhëtuar përmes Korridorit të Ri Ndërkombëtar të Tregtisë Tokë-Det, për të arritur në një port kinez dhe më pas do të hipin në një anije oqeanike me destinacion Portin Chancay në Peru, shkruan “Xinhua”.

Kjo shënon herën e parë që Korridori i Ri Ndërkombëtar i Tregtisë Tokë-Det është lidhur me Portin Chancay. Treni i mallrave do të arrijë në Portin e Gjirit Beibu në Rajonin Autonom Guangxi Zhuang të Kinës jugore dhe automjetet do të lundrojnë prej andej.

Si një projekt i rëndësishëm në kuadër të nismës “Një brez, një rrugë” (BRI), Korridori i Ri Ndërkombëtar i Tregtisë Tokë-Det ka luajtur një rol kyç në lidhjen e Kinës perëndimore të izoluar nga deti me tregjet globale.

Porti Chancay nuk është vetëm një qendër me ujëra të thella, por edhe porti i parë inteligjent dhe i gjelbër i Amerikës së Jugut. Si një projekt kryesor i BRI-së midis Kinës dhe Perusë, porti ka shkurtuar kohën e udhëtimit detar për eksportet e Amerikës së Jugut në tregun aziatik nga afërsisht 35 ditë në 25 ditë.

Treni i dytë intermodal i mallrave tokë-det nga Chongqing në Portin Chancay pritet të niset më vonë gjatë muajit, sipas kompanisë operuese të Korridorit të Ri Ndërkombëtar të Tregtisë Tokë-Det.