Ilir Meta shpërthen ndaj SPAK: “Organizatë kriminale e komanduar nga Rama”

Tiranë, 2 Korrik 2025 — Ish-presidenti i Shqipërisë, Ilir Meta, ka reaguar me tone të ashpra ndaj akuzave të bëra së fundmi nga Prokuroria e Posaçme (SPAK) dhe disa media, në lidhje me dyshimet për përdorim të një karte bankare të padeklaruar.

Në një deklaratë publike të shpërndarë në rrjetet sociale, Meta i ka quajtur akuzat “të fabrikuara” dhe “të qëllimshme”, duke e akuzuar SPAK-un për shpërndarje të informacionit të rremë me qëllim goditjen politike të opozitës dhe dëmtimin personal të figurës së tij.

“Organizata kriminale SPAK vazhdon të shpërndajë dizinformacione në televizionet dhe mediat e blera me paratë e pista të inceneratorëve, për fat të keq edhe në Televizionin Publik Shqiptar,” – shkruan Meta, duke iu referuar pretendimeve për një kartë bankare të padeklaruar dhe përmendjes së emrit të tij në kontekstin e hetimeve ndërkombëtare.

Ai theksoi se SPAK nuk vepron më si institucion hetimor i pavarur, por si një “mjet politik në duart e Edi Ramës”, duke shtuar se pretendimet për përfshirjen e tij janë të pavërteta dhe se ka publikuar përgjigjen zyrtare nga autoritetet amerikane për të sqaruar çdo keqkuptim.

Meta gjithashtu kritikoi faktin që në një akuzë zyrtare të SPAK të datës 26 maj, ai figuron ende si i martuar me Monika Kryemadhin, ndonëse – sipas tij – kjo marrëdhënie është zyrtarisht e mbyllur në gjendjen civile. Ai e cilësoi këtë si një përpjekje qëllimke për ta mbajtur të lidhur në mënyrë figurative e politike me zonjën Kryemadhi, krahasuar me "çiftet e detyruara të Pilo Peristerit".

Për momentin, SPAK nuk ka reaguar ndaj deklaratës së Metës, ndërsa çështja vijon të jetë në qendër të vëmendjes mediatike dhe politike.