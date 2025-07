Trump pezullon disa dërgesa armësh në Ukrainë, prioritet ushtria amerikane

SHBA- Presidenca amerikane konfirmoi të martën se kishte vendosur të pezullonte dërgimin e llojeve të caktuara të municioneve dhe armëve në Ukrainë, në një kohë kur Rusia ka përshkallëzuar sulmet e saj ajrore në territorin ukrainas. Uashingtoni është i shqetësuar për zvogëlimin e rezervave të disponueshme të forcave të veta të armatosura.

"Vendimi u mor për t’i shërbyer interesave të Amerikës në radhë të parë", shpjegoi Anna Kelly, zëvendëszëdhënëse e Shtëpisë së Bardhë.

Sipas një raporti të Politico, vendimi ka të bëjë në veçanti me raketat e përdorura nga sistemet e mbrojtjes ajrore Patriot, predhat e artilerisë precize, raketat Hellfire dhe llojet e tjera të armëve të përdorura nga avionët dhe dronët ukrainas F-16.

Ky vendim vjen për shkak të shqetësimeve në lidhje me rezervat e municioneve të ushtrisë amerikane, nga të cilat merret drejtpërdrejt një pjesë e madhe e ndihmës ushtarake në dispozicion të Ukrainës. Kjo vjen ndërsa Ukraina përballet me një përshkallëzim të sulmeve ruse, veçanërisht kundërajrore, pas dy raundeve të pafrytshme bisedimesh në Stamboll midis delegacioneve nga të dy vendet.

Numri i dronëve me rreze të gjatë veprimi të lëshuar nga Rusia u rrit me 36.8% nga viti në vit në qershor. Sipas shifrave ushtarake ukrainase, forcat e armatosura ruse dërguan 5,348 dronë sulmi me rreze të gjatë veprimi për të goditur objektiva në territorin ukrainas në qershor, numri më i lartë që nga shkurti 2022, krahasuar me 3,974 në maj.

Këto janë mjetet ajrore pa pilot që përdoren çdo natë dhe që Kievi i numëron çdo mëngjes. Numrat nuk përfshijnë llojet e tjera të mjeteve ajrore pa pilot (zbulim, sulm, mashtrim) që përdoren masivisht në pothuajse të gjithë frontin e gjerë.

Deri më tani, pavarësisht marrëdhënies së saj ndonjëherë të tensionuar me Kievin, administrata e Donald Trump ka vazhduar, të paktën pjesërisht, shpërndarjen e ndihmës ushtarake që kishte filluar nën paraardhësin e tij Joe Biden. Nën presidencën e demokratit, Uashingtoni i premtoi ushtrisë ukrainase më shumë se 60 miliardë dollarë ndihmë.