Bie interesi për ndërtimet në Tiranë – Të ardhurat e Bashkisë nga taksat e ndërtimit bien me 41% në 5 muajt e parë të vitit

Tiranë, 1 korrik 2025 – Të ardhurat e Bashkisë së Tiranës kanë shënuar një rënie të ndjeshme gjatë pesëmujorit të parë të vitit 2025, duke reflektuar një ngadalësim të dukshëm të aktivitetit ndërtimor në kryeqytet dhe varësinë e lartë të financave vendore nga ky sektor.

Sipas raportit zyrtar të realizimit të buxhetit për periudhën janar–maj 2025, të ardhurat totale nga taksat dhe tarifat arritën në 7.4 miliardë lekë (rreth 75 milionë euro), një tkurrje prej 41.5% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, kur kjo shifër ishte 12.5 miliardë lekë.

Rënie drastike e të ardhurave nga ndërtimet Kontributi kryesor në këtë rënie ka ardhur nga taksa e ndikimit në infrastrukturë, e lidhur drejtpërdrejt me lejet e ndërtimit. Kjo taksë solli në buxhet vetëm 1.3 miliardë lekë, krahasuar me 6.3 miliardë lekë në të njëjtën periudhë të 2024-ës, me një tkurrje rekord prej gati 80%.

Për pasojë, pesha e kësaj takse në totalin e të ardhurave ra nga 50% në 2024, në vetëm 18% gjatë pesë muajve të parë të këtij viti.

Sipas të dhënave të INSTAT, në periudhën janar–mars në Tiranë u dhanë 72 leje ndërtimi, me një sipërfaqe prej 201 mijë metra katrorë, duke shënuar një rënie prej 13.3% krahasuar me të njëjtën periudhë të 2024-ës. Këto janë disa nga nivelet më të ulëta të lejeve të ndërtimit që nga viti 2018.

Varësia nga ndërtimet rrit rrezikun fiskal Ekspertët financiarë kanë ngritur shqetësimin se varësia e tepruar e Bashkisë së Tiranës nga taksa e ndikimit në infrastrukturë përbën një rrezik të madh fiskal, pasi çdo ngadalësim në ndërtim ndikon drejtpërdrejt në qëndrueshmërinë buxhetore.

Në vitin 2024, kjo taksë solli të ardhura rekord prej 14.3 miliardë lekësh (rreth 145 milionë euro), duke përfaqësuar 54% të totalit të të ardhurave tatimore dhe jotatimore të Bashkisë. Raportet e Co-PLAN dhe Ministrisë së Financave rekomandojnë diversifikimin e burimeve të të ardhurave dhe forcimin e autonomisë vendore për të shmangur pabarazitë mes bashkive.

Të ardhurat nga taksat e tjera Në pesëmujorin e parë, taksa mbi pasuritë e paluajtshme solli 1.72 miliardë lekë, me rritje 11% vjetore, ndërsa tarifa e pastrimit u rrit me 10%, duke arritur në 1.45 miliardë lekë. Këto dy zëra tejkaluan për herë të parë në vitet e fundit taksën e ndikimit në infrastrukturë në renditjen e burimeve më të mëdha të të ardhurave.

Shpenzimet dhe sfidat buxhetore Gjatë periudhës janar–maj 2025, Bashkia Tiranë realizoi shpenzime në vlerën e 10 miliardë lekëve, me një rritje prej 7.5% me bazë vjetore. Rritja më e madhe u regjistrua tek shpenzimet e personelit, që arritën në 3.9 miliardë lekë (+17%).

Ndërkohë, shpenzimet kapitale, të destinuara për investime publike, pësuan tkurrje prej 20%, duke u realizuar në vetëm 1.48 miliardë lekë. Sipas Bashkisë, kjo lidhet me vonesat në procedurat e prokurimit dhe përgatitjen e regjistrit të ri të kontratave për vitin 2025.

Ekspertët theksojnë se ritmi i ulët i prokurimeve në fillim të vitit është praktikë e zakonshme për shkak të procedurave të mbylljes së vitit fiskal paraardhës dhe kalimit të kontratave në Thesar.