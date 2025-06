Horoskopi javor të Paolo Fox për 30 qershor – 6 korrik 2025, për të 12 shenjat e zodiakut

Të dashur miq të yjeve, mirë se vini në takimin tuaj të përjavshëm me yjet dhe udhëzimet e Paolo Fox. Java nga 30 qershori deri më 6 korrik 2025 sjell lëvizje të rëndësishme në qiell: Marsi ndez dëshirën për veprim, Afërdita prek zemrat me ndjenja të thella dhe Merkuri ndihmon në kthjelltësinë mendore.

Ndikimet planetare krijojnë një përzierje emocionesh, vendimesh të rëndësishme dhe zgjedhjesh të reja në dashuri, punë dhe jetë personale.

Ky horoskop javor është një ftesë për të dëgjuar më me kujdes veten, për të përdorur intuitën dhe për të ndjekur rrugën që ju përshtatet më së miri. Për disa shenja vjen një kthesë pozitive, për të tjera një nevojë për durim dhe reflektim.

Lexo më poshtë çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë.

Dashi (21 mars – 20 prill)

Kjo javë për ty, i dashur Dash, do të jetë një vrap mes intuitash të ndritshme dhe dëshirës për ndryshim. Qielli është në anën tënde, por ki kujdes të enjten: Hëna e keqe sjell pakënaqësi në shtëpi dhe një nervozizëm të lehtë në dashuri. Të këshilloj të numërosh deri në dhjetë para se të flasësh. Në punë, Jupiteri të ndihmon me ide të reja dhe vendosmëri të fortë. Kartat e tarotit tregojnë kartën e Diellit: drita është aty, por duhet ta shohësh. Nëse je beqar, bëj kujdes me një takim mes të martës dhe të mërkurës. Është momenti i duhur për të zgjidhur çështje të vjetra. Energjia është e mirë, por mos e tepro.

Dita me fat: e martë Dita e vështirë: e enjte

—

Demi (21 prill – 20 maj)

Horoskopi yt javor zbulon një qiell disi të trazuar, por mos u shqetëso, i dashur Dem, ti je më i fortë se retë. Nga e hëna deri të mërkurën mund të ndihesh i hutuar, sidomos në dashuri: një ish mund të shfaqet përsëri ose një dyshim i vjetër të kthehet. Karta e Djallit në tarot paralajmëron të mos biesh në tundimet e së kaluarës. Në gjysmën e dytë të javës ngrihesh dhe kthehesh në qendër të vëmendjes. Puna të kërkon durim, por fundjava sjell emocione të sinqerta. Marrëdhëniet me shenjat e Ujit janë të mira. Mos harro: jo çdo gjë që shkëlqen është ar, por diçka vërtet po ndriçon.

Dita me fat: e shtunë Dita e vështirë: e hënë

—

Binjakët (21 maj – 21 qershor)

Miq të Binjakëve, horoskopi i javës flet për një rilindje. Pas një periudhe të paqëndrueshme, më në fund qielli hapet. Marsi ju jep guxim, Merkuri kthjelltësi mendore. Është momenti ideal për të nisur një projekt, për të përballuar një bisedë të vështirë ose për të ndryshuar stil. Dashuria është në lëvizje: çiftet rigjejnë dialogun, ndërsa beqarët mund të bien në dashuri me një shikim. Karta e të Dashuruarit në tarot tregon se duhet bërë një zgjedhje: ndiq zemrën. E enjtja dhe e premtja janë ditët më të mira për vendime të rëndësishme. Vetëm të dielën bëhu i kujdesshëm: lodhja është në pritje. Por tani, asgjë nuk mund të të ndalë.

Dita me fat: e premte Dita e vështirë: e diel

—

Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)

Gëzuar ditëlindjen, miq të Gaforres! Yjet ju festojnë me një javë të ëmbël, por intensive. Dielli në shenjë ju dhuron dritë dhe karizëm, por bëni kujdes me emocionet kontradiktore që shfaqen nga e mërkura. Dashuria është protagonistja absolute: kush është vetëm mund të takojë më në fund një shpirt të afërt. Ata në çift duhet të shmangin përmendjen e së kaluarës. Tarotet flasin me kartën e Hënës: ndjeshmëri maksimale, por edhe pak konfuzion. Në punë, priten lajme të mira, por qëndro me këmbë në tokë. Dëgjo intuitën – ajo është udhërrëfyesi yt më i mirë. Fundjava është për t’u jetuar plotësisht, fjalë e Paolo Fox.

Dita me fat: e diel Dita e vështirë: e mërkurë

—

Luani (23 korrik – 22 gusht)

Një javë e zjarrtë për ty, Luani! Marsi dhe Afërdita të mbështesin me energji dhe pasion, ndërsa Merkuri ndez intelektin tënd. Është një periudhë e shkëlqyer për ata që punojnë në fushën e komunikimit, krijimtarisë dhe marrëdhënieve shoqërore. Në dashuri, çiftet rigjejnë bashkëpunimin dhe ata që janë vetëm… nuk do të qëndrojnë gjatë kështu! Vetëm të premten bëj kujdes: një e papritur mund të të prishë humorin. Tarotet tregojnë kartën e Qerres: lëviz me vendosmëri. Është momenti i duhur për të planifikuar udhëtime, zhvendosje apo një fillim të ri. Yjet të buzëqeshin, mos e shpërdoro këtë energji.

Dita me fat: e mërkurë Dita e vështirë: e premte

—

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

Mendja jote racionale vihet në provë nga një qiell që kërkon më shumë zemër dhe më pak logjikë. Këtë javë, i dashur Virgjëreshë, mund të ndihesh i çorientuar, sidomos në fushën e ndjenjave. Dikush pranë teje duket i ndryshuar dhe kjo të trazon. Por ndryshimi nuk është gjithmonë negativ. Karta e Eremitit në tarot këshillon reflektim, por jo izolim. Nga e enjtja e tutje, qielli përmirësohet: në punë vijnë përgjigje që i prisje prej kohësh. Në dashuri, xhelozi të vogla apo heshtje mund të lëndojnë: më mirë të flasësh. Fundjava është perfekte për pushim dhe meditimi. Do të rikthehesh më i fortë.

Dita me fat: e enjte Dita e vështirë: e martë

—

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Më në fund merr frymë lirshëm, e dashur Peshore. Horoskopi javor tregon një fazë ku gjen përsëri ekuilibrin, me Afërditën në favor që rikthen ëmbëlsinë në marrëdhënie dhe harmoni të brendshme. E hëna është ditë shumë e mirë për të firmosur kontrata apo për të bërë propozime. Në dashuri, çiftet e qëndrueshme forcohen, ato në krizë do kenë sqarime të rëndësishme. Beqarët duhet të dalin më shpesh: Kupidoni është gati të godasë! Karta e Yjeve në tarot sjell shpresë dhe vizione të qarta. Kujdes vetëm të shtunën: mund të ndihesh nën presion. Lësho çfarë nuk kontrollon dot. Është kohë për të mbjellë për një vjeshtë të frytshme.

Dita me fat: e hënë Dita e vështirë: e shtunë

—

Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)

Javë e ngarkuar, por jo negative, i dashur Akrep. Qielli të sfidon me prova që vetëm ti mund t’i përballosh me guximin tënd të zakonshëm. Ditët e para do të jenë të rënda, sidomos në punë: vonesa, keqkuptime dhe pengesa të vogla do të të testojnë. Por karta e Forcës në tarot të kujton se brenda vetes ke burime të pafundme. Në dashuri, bëj kujdes me xhelozinë dhe fjalët e tepërta: e marta është dita më delikate. Nga e enjtja e tutje, gjithçka bëhet më e lehtë dhe rigjen vrullin. Fundjava sjell një surprizë. Bëji besim intuitës tënde.

Dita me fat: e diel Dita e vështirë: e martë

—

Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)

Mik Shigjetar, vera ndez shpirtin tënd aventuresk! Horoskopi javor të sheh në qendër të takimeve të reja, lëvizjeve të papritura dhe intuitave gjeniale. Marsi të jep forcë, por kujdes që të mos e teprosh. Në dashuri, Afërdita premton takime të nxehta, por edhe zgjedhje të rëndësishme. Tarotet zbulojnë kartën e Botës: gjithçka është e mundur, por duhet të kesh guximin të hidhesh. Në punë, ide brilante për të propozuar deri të enjten. Kujdes të premten – ditë jo e kthjellët për bisedime apo përballje. Fundjava është magjike: nëse mundesh, bëj diçka që të rreh zemra fort.

Dita me fat: e mërkurë Dita e vështirë: e premte

—

Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)

I dashur Bricjap, java nuk nis në mënyrën më të mirë. Të hënën dhe të martën mund të ndihesh i kritikuar ose i keqkuptuar nga ata që ke pranë. Mos u mbyll në vetvete: komunikimi është rruga e vetme. Tarotet të tregojnë Kullën: diçka duhet shembur për të rindërtuar. Nga e enjtja, energjia rikthehet dhe gjithçka bëhet më e qartë. Dashuria mbetet në plan të dytë, por mos harro ata që të duan. Në aspektin profesional, një propozim i papritur do të të bëjë të reflektosh. Fundjava të dhuron qetësi dhe lehtësim. Merr frymë. Çdo ngjitje ka majën e vet.

Dita me fat: e enjte Dita e vështirë: e hënë

—

Ujori (21 janar – 19 shkurt)

Javë interesante, edhe pse jo pa pengesa. Ujor, je në fazë rinovimi dhe kjo të bën të shqetësuar, por edhe shumë krijues. Horoskopi javor tregon mundësi të mira për të ndryshuar punë, shtëpi ose marrëdhënie. Në dashuri, ata që janë vetëm shikojnë përpara me besim, ndërsa çiftet përjetojnë një fazë më shpirtërore. Karta e të Marrit në tarot sugjeron të lësh veten, por me maturi. Kujdes të mërkurën: fjalët e papërshtatshme mund të lëndojnë dikë që e ke për zemër. Fundjava është ideale për një udhëtim ose aktivitet në natyrë.

Dita me fat: e shtunë Dita e vështirë: e mërkurë

—

Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

Të dashur Peshq, horoskopi i javës është një himn për shpirtin. Yjet të kërkojnë të dëgjosh zemrën dhe të ndjekësh vibrimet e brendshme. Neptuni në shenjë ndez ndjeshmërinë dhe ëndrrat: shfrytëzoje për të shkruar, krijuar ose dashuruar më intensivisht. Në dashuri hapen dyer për ata që janë vetëm, ndërsa çiftet rizbulojnë butësinë. Karta e Matësit në tarot të fton të rrjedhësh: mos e detyro asgjë, gjithçka vjen në kohën e vet. Kujdes të hënën: mund të ndihesh i mërzitur pa arsye. Në punë, projektet janë të ngadalta por premtuese. Një javë perfekte për meditim, lexim ose muzikë. Drita jote e brendshme është udhëheqësja e vërtetë.

Dita me fat: e enjte Dita e vështirë: e hënë /noa.al