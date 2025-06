Katër minuta të çmendura që dërguan Çelsin në çerekfinale

SHBA – Kupa e Botës për Klube e FIFA-s u godit nga skena edhe më farsë, pasi ndeshja e Chelseat për 1/8 e finales kundër Benficas, përfundoi më shumë se katër orë pasi ajo filloi.

Ekipi i Enzo Marescas ishte 1-0 në epërsi në stadiumin Bank of America në Karolinën e Veriut, falë një goli të Reece James.

Por, me kohën që po mbaronte dhe kishte vetëm katër minuta të mbetura, ndeshja u ndërpre papritur në mënyrë dramatike, ndërsa kushtet e këqija të motit u afruan në Charlotte.

Një mesazh në ekranin e madh të stadiumit shkruante: “Mot i keq në zonë. Kërkoni strehim.” Të 22 lojtarët u nxorën nga fusha dhe 25.929 tifozëve të pranishëm iu tha të evakuoheshin nga tribunat.

FIFA tha se pushimi do të duhej të zgjaste të paktën 30 minuta, por shtoi se çdo herë që ndodhte një goditje e re rrufeje brenda një rrezeje prej 10 miljesh nga stadiumi, ora e fillimit të ndeshjes do të duhej të rivendosej.

Ekipet u kthyen në një stadium pothuajse të zbrazët pothuajse pas dy orësh, me të dyja klubet që ranë dakord për një ngrohje më të shkurtër, në përpjekje për të përfunduar pesë minutat e fundit.

Megjithatë, gjyqtari i katërt kishte ide të tjera, duke treguar se do të shtoheshin gjashtë minuta shtesë pas 90 minutave të plota, duke i dhënë Benficës shpresë për të rrëmbyer një gol barazimi tronditës.

Angel Di Maria i Benficas e barazoi rezultatin nga pika e bardhë në minutën e pestë të kohës shtesë, pas një prekjeje të pafat të topit me dorë brenda zonës nga Malo Gusto – duke e zgjatur këtë ndeshje të CWC me 30 minuta të tjera, megjithëse “Shqiponjat” mbetën me 10 lojtarë për pjesën më të madhe të kohës së mbetur pasi Gianluca Prestianni u ndëshkua me të kuq.

Me kërcënimin e penalltive që po afronte, ishte Christopher Nkunku ai që u bë heroi i Chelseat, duke shënuar nga afër pas një pritjeje të dobët nga portieri Trubin për të rikthyer epërsinë e Bluve.

Neto dhe Kiernan Dewsbury-Hall ndihmuan ekipin anglez të vuloste fitoren me dy gola të vonë në minutën e 11-të, duke siguruar që djemtë e Marescas të kualifikoheshin për t’u përballur me Palmeiras në tetëshen e fundit të Kupës së Botës.

Video